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Vibonese, Caffo per sempre. E parte il nuovo corso con Vullo

Vibonese, Caffo per sempre. E parte il nuovo corso con Vullo

Dopo un quarto di secolo, l'imprenditore chiude una delle presidenze più longeve del calcio calabrese, lasciando la società in buone mani e restando primo sostenitore e sponsor del club. Il nuovo assetto societario vede Cosimo Vullo nel ruolo di amministratore unico e Rino Putrino alla presidenza. Contestualmente è stata rinnovata anche l'area tecnica con l'esperto dirigente Fabrizio Maglia nel ruolo di direttore sportivo e Salvatore Marra alla guida della prima squadra.
di Maurizio Insardà
3 min
VIBO VALENTIA - Ci sono storie che vanno oltre il calcio. Quella tra Pippo Caffo e la Vibonese è una di queste. Dopo venticinque anni alla guida del club rossoblù, l'imprenditore di Limbadi chiude una delle presidenze più longeve del calcio calabrese. Lo scorso anno aveva ceduto gratuitamente il 60% delle quote societarie al signor Cammarata; un anno dopo, quest'ultimo ha venduto la partecipazione di maggioranza a Cosimo Vullo,
sancendo il definitivo passaggio di proprietà. Il nuovo assetto societario vede lo stesso  Vullo nel ruolo di amministratore unico e Rino Putrino alla presidenza. Contestualmente è stata rinnovata anche l'area tecnica con l'esperto dirigente Fabrizio Maglia nel ruolo di direttore sportivo e Salvatore Marra alla guida della prima squadra. 

NUOVO CORSO - Il nuovo corso è già partito con decisione. Il direttore sportivo Maglia ha definito numerosi acquisti, puntando su un organico giovane e internazionale. Tra i nuovi
arrivi figurano Serge Cesse, Mauro Cerruti, Rodolfo Moisès, Gaston Semenzin, Bruno
Cosendey, Domenico Spanò e diversi giovani di prospettiva provenienti da importanti
settori giovanili e società di Serie D. Per Pippo Caffo, però, non si tratta di un addio ai colori rossoblù. L'imprenditore continuerà infatti a sostenere la Vibonese come sponsor principale, confermando un legame che non è mai stato soltanto dirigenziale, ma soprattutto umano e affettivo con la città e il territorio. È proprio questo l'aspetto che meglio racconta i venticinque anni della gestione Caffo. Più che una semplice presidenza, la sua è stata una vera missione. In una piazza dalle limitate risorse economiche, la Vibonese è riuscita a rimanere stabilmente nel panorama calcistico nazionale soprattutto grazie al costante sostegno dell'imprenditore calabrese. Con un'importante sponsorizzazione e continui investimenti personali, sempre a fondo perduto, il Re dei liquori ha garantito la sopravvivenza della società, consentendole di disputare campionati professionistici e di Serie D. Se oggi il calcio continua a vivere a Vibo Valentia, il merito è soprattutto di Pippo Caffo, che ha sempre sostenuto il club ben oltre i risultati
sportivi e qualsiasi convenienza economica.

MOMENTI DIFFICILI - Nel corso della sua gestione non sono mancati momenti difficili, retrocessioni e delusioni, ma anche promozioni e stagioni esaltanti. In ogni circostanza Caffo non ha mai fatto mancare il proprio sostegno, affrontando personalmente gli oneri di una gestione che, secondo molte stime, è costata diversi milioni di euro, investiti
esclusivamente per amore della Vibonese e della Calabria. Le quote societarie cambiano proprietario, i dirigenti si rinnovano e il futuro prende una nuova direzione. Ma una cosa difficilmente potrà essere dimenticata: Pippo Caffo non ha soltanto guidato la Vibonese, l'ha tiene in vita. Grazie ai suoi investimenti, al sostegno garantito dalla sua azienda attraverso una sponsorizzazione fondamentale e al suo profondo senso di appartenenza, ha permesso a un'intera città di continuare a vivere il calcio. È questo il lascito più grande della sua lunga avventura alla guida del club rossoblù.

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