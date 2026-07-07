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martedì 7 luglio 2026
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La Fifa e Collina difendono Claus dopo le parole di Trump: "Piena fiducia in lui, massima integrità"

Il responsabile arbitrale e la Federazione si schierano dalla parte dell'arbitro brasiliano
3 min
TagsCollinaclaustrump

Il caso Balogun e la decisione della Fifa di sospendere la squalifica nei confronti del centravanti statunitense continua a far discutere. Non sono passate inosservate le parole del presidente Trump, che aveva attaccato Raphael Claus, arbitro della sfida tra gli Usa e la Bosnia. Parole che hanno portato alla risposta della Commissione arbitrale della Fifa.

 

 

Trump e l'arbitro di Usa-Bosia

Trump, dopo aver confermato di aver parlato con Infantino, aveva lanciato accuse nei confronti dell'arbitro brasiliano: "E' un pò sospetto, se guardiamo al suo passato. Ha preso una decisione alla quale nessuno poteva credere." Poi ha aggiunto: "Io amo lo sport, Balogun è un grande atleta ed ha giocato benissimo. Il suo non era fallo, erano solo due giocatori che correvano a massima velocità uno contro l'altro, non può essere fallo. Si sono semplicemente incrociati".

La Fifa si schiera con Claus

La Fifa si è schierata in difesa dell'arbitro brasiliano, riconoscendo Raphael Claus "come uno dei migliori arbitri professionisti al mondo e come membro di spicco del Team One in occasione della Coppa del Mondo Fifa. Nel corso della sua carriera, ha costantemente dimostrato i più alti standard di professionalità e integrità". Pierluigi Collina, responsabile arbitrale della FIFA e presidente della Commissione Arbitri, ha dichiarato: "Raphael Claus arbitra alla sua seconda Coppa del Mondo, dopo aver fatto parte della nostra squadra in Qatar nel 2022. È un arbitro esperto e molto rispettato e nutriamo piena fiducia in lui come arbitro di fiducia".

 

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