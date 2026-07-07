Falcao mai così intimo tra retroscena, segreti e bugie: on line l'intervista integrale su Youtube
Retroscena, segreti e bugie: Paulo Roberto Falcao mai così intimo. Il nostro direttore, Ivan Zazzaroni, nel nuovo episodio di "Tutto in piazza" ha intervistato l'ex calciatore brasiliano, in questi giorni in Italia come commentatore di Rai Sport.
Tra ricordi emozionanti, l'amore per la Roma e i tifosi e, anche, qualche sassolino da togliere, emerge un ritratto inedito di Falcao. Trenta minuti da non perdere e da seguire tutti d'un fiato.
QUI L'INTERVISTA INTEGRALE SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE