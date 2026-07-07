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martedì 7 luglio 2026
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Falcao mai così intimo tra retroscena, segreti e bugie: on line l'intervista integrale su Youtube

Falcao mai così intimo tra retroscena, segreti e bugie: on line l'intervista integrale su Youtube

Nuovo episodio di "Tutto in piazza": il nostro direttore, Ivan Zazzaroni, intervista il Divino. E quello che racconta vi farà emozionare, sorridere e riflettere
1 min

Retroscena, segreti e bugie: Paulo Roberto Falcao mai così intimo. Il nostro direttore, Ivan Zazzaroni, nel nuovo episodio di "Tutto in piazza" ha intervistato l'ex calciatore brasiliano, in questi giorni in Italia come commentatore di Rai Sport.

Tra ricordi emozionanti, l'amore per la Roma e i tifosi e, anche, qualche sassolino da togliere, emerge un ritratto inedito di Falcao. Trenta minuti da non perdere e da seguire tutti d'un fiato.

QUI L'INTERVISTA INTEGRALE SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE

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