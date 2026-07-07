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martedì 7 luglio 2026
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Il Corriere dello Sport sbarca su Youtube: iscrivetevi subito, non ve ne pentirete!

Venite a trovarci, vi accoglieremo con tanti contenuti di approfondimento, esclusivi e divertenti!
3 min
Tagscorriere dello sportYoutubeSocial

State cercando un posto su Youtube dove ascoltare interviste esclusive con i personaggi più importanti del mondo del calcio e non solo? Oppure restare aggiornati sui temi sportivi più caldi e discussi del momento o sulle trattative di mercato delle vostre squadre preferite? O forse siete alla ricerca di video divertenti con i quali svagarvi un po’? O ancora volete ascoltare delle chiacchierate con attori e registi di cinema e serie tv? Bene, c’è un posto che soddisferà tutte le queste necessità: è completamente gratuito e vi accompagnerà ogni giorno con tantissimi video di approfondimento a tema sportivo e non solo.

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Il Corriere dello Sport guarda al futuro e al mondo dei podcast per offrire un’informazione sempre più ampia e al passo con i tempi.

Venite a trovarci su Youtube, il Corriere dello Sport vi accoglierá con tanti contenuti di approfondimento, esclusivi e divertenti.

Vi accompagneremo durante la giornata con rubriche adatte ad ogni necessità.

Da “Tutto in piazza” con le interviste esclusive del Direttore Ivan Zazzaroni ai protagonisti dello sport italiano (e non solo) a “Due Tocchi”, la rubrica condotta da Michele Danesi e Luca Balbetti, che ogni settimana vi terrà compagnia con i contenuti di calciomercato raccontati in modo originale.

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Poi “Indipendenza 11/B”, il podcast scanzonato delle interviste esclusive ai protagonisti del mondo del cinema, dello spettacolo e dello sport con Simone Zizzari e Chiara Zucchelli.

E Radio Tipster con i consigli sulle scommesse di Ingegnere e Pigliatutto.

Ma questo è solo l’inizio: tante altre rubriche nasceranno a breve. Iscrivetevi al canale YouTube del Corriere dello Sport perché ci sarà da divertirsi.

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