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De Rossi insiste per Dovbyk: il piano per convincere l’attaccante 

Il tecnico dei rossoblù è in contatto con l'ucraino, ai margini del progetto di Gasperini
Eleonora Trotta
1 min
TagsDovbyk

Daniele De Rossi insiste per Dovbyk. Il tecnico del Genoa è in pressing costante sull’attaccante ucraino, ai margini del progetto di Gasperini e quindi sul piede di partenza. L’allenatore rossoblù punta molto sulla volontà del calciatore di rilanciarsi dopo una stagione negativa anche a causa degli infortuni. Il rapporto tra i due, tra l’altro, è ottimo: è stato De Rossi a volerlo fortemente alla Roma due anni fa. 

La formula del trasferimento

La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, mentre per quanto riguarda l’ingaggio servirà eventualmente un contributo da parte del club giallorosso. È chiaro che il ds D'Amico preferirebbe trovare una soluzione più vantaggiosa dal punto di vista economico, ma al momento il Genoa è il club che sta spingendo di più per arrivare a dama. Sullo sfondo restano, in ogni caso, i club turchi.

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