De Rossi insiste per Dovbyk: il piano per convincere l’attaccante 

Daniele De Rossi insiste per Dovbyk. Il tecnico del Genoa è in pressing costante sull’attaccante ucraino, ai margini del progetto di Gasperini e quindi sul piede di partenza. L’allenatore rossoblù punta molto sulla volontà del calciatore di rilanciarsi dopo una stagione negativa anche a causa degli infortuni. Il rapporto tra i due, tra l’altro, è ottimo: è stato De Rossi a volerlo fortemente alla Roma due anni fa.