Il calcio camminato fa sul serio: a settembre partono i campionati regionali della Lega Nazionale Walking Football

Il countdown è ufficialmente iniziato. A partire dal prossimo settembre, il calcio camminato in Italia uscirà definitivamente dalla dimensione del semplice passatempo per entrare in quella del grande agonismo strutturato . La Lega Nazionale Walking Football ha infatti annunciato il via ufficiale ai campionati regionali, che vedranno scendere in campo centinaia di atleti in molteplici regioni pilota, tra cui spiccano Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Campania e Sardegna.

Una crescita esponenziale che risponde alla richiesta di uno sport inclusivo, sicuro, ma non per questo meno competitivo. A rendere possibile questa vera e propria rivoluzione logistica e sportiva è soprattutto il lavoro dietro le quinte dell'ASA (Autonoma Sezione Arbitrale), l’organo che sta formando e capillarizzando arbitri specifici per il Walking Football su tutto il territorio nazionale, elemento fondamentale per garantire il rispetto delle regole e la massima correttezza sul terreno di gioco.

Le voci dei protagonisti

Andrea Ceccarelli (Presidente della Lega Nazionale Walking Football):

"Quello di settembre non è solo un punto di partenza, ma il coronamento di un grande lavoro di squadra. Portare i campionati in regioni come Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Campania e Sardegna significa che il Walking Football non è più una promessa, ma una realtà solida e strutturata in Italia. Vogliamo offrire a tutti gli appassionati un contesto di gioco ufficiale, appassionante e sicuro."

Cristiano Pasero (Avvocato e Vicepresidente della Lega Nazionale Walking Football):

"La nascita di campionati regionali così diffusi richiede una solidità organizzativa e normativa impeccabile. Abbiamo lavorato duramente per dare alla Lega una struttura giuridica e federale forte, capace di dialogare con le istituzioni e di tutelare le società e i tesserati. Questo è lo standard che il nostro movimento merita."

Emanuele Nucera (Presidente dell'ASA - Autonoma Sezione Arbitrale):

"Nel calcio camminato il ruolo del direttore di gara è persino più delicato rispetto al calcio tradizionale: far rispettare il divieto di corsa e di contatto richiede una preparazione specifica e un'attenzione altissima. Con l'ASA stiamo formando arbitri qualificati in tutta Italia per garantire che ogni singola partita dei primi campionati regionali si svolga nella massima regolarità e con il giusto spirito sportivo."

Un futuro a passo svelto

Con una classe arbitrale dedicata e l'entusiasmo delle delegazioni regionali, il Walking Football si candida a diventare il protagonista assoluto della prossima stagione sportiva autunnale. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte e la partecipazione è estesa a tutti coloro che sono interessati a scoprire e vivere da protagonisti questa splendida disciplina: per avere informazioni si può scrivere a segreteria@lnwf.it. Una cosa è certa: a settembre, in Italia, si camminerà per vincere.