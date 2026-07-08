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Nesta professore a Coverciano: "Sono qui per condividere la mia esperienza da allenatore"

Il nuovo allenatore dell'Avellino ha tenuto una lezione al corso Uefa A: le sue parole
2 min
TagsNestaCovercianofigc

Alessandro Nesta professore per un giorno. L'ex difensore di Lazio e Milan è stato ospite a Coverciano e ha tenuto una lezione ai frequentanti del corso Uefa A, il secondo massimo step per un allenatore. A quasi vent'anni dalla vittoria del Mondiale del 2006, preparata proprio sui campi di Coverciano, il neo tecnico dell'Avellino ha messo a disposizione degli allievi della Scuola Allenatori la sua esperienza tra Serie A e B.

Nesta e la lezione a Coverciano

Questo il comunicato della Figc sulla lezione a Coverciano di Nesta: "Domani [9 luglio, ndr] saranno esattamente venti anni dal trionfo mondiale in Germania nel 2006. E Alessandro Nesta è tornato a Coverciano, in quel luogo iconico dove non solo si è formato come allenatore, ma dove ha anche preparato con i propri compagni quel successo azzurro che ha portato il calcio italiano alla quarta stella iridata. L’ex difensore è arrivato al Centro Tecnico Federale per tenere una lezione al corso UEFA A, il secondo massimo step formativo per un allenatore. Nesta ha mostrato la preparazione di una partita nel nostro massimo campionato, in un confronto continuo con gli allievi della Scuola Allenatori".

 

 

Sulla lezione, Nesta ha affermato: “Sono qui per condividere il mio pensiero e ciò che ho fatto nella mia esperienza da mister. Ho iniziato a Miami nella seconda serie americana: è lì che ho dovuto cambiare la mia mentalità, da giocatore ad allenatore”.

 

 

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