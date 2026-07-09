Jorge Jesus nuovo ct del Portogallo: ha firmato
Il matrimonio tra Jorge Jesus e la Nazionale portoghese è realtà. L'annuncio ufficiale dell'agenzia Lusa mette fine alle speculazioni nate nelle scorse ore, confermando l'accordo: il tecnico settantunenne guiderà la selezione lusitana con un contratto a lungo termine valido fino al 2030.
Jorge Jesus è il nuovo commissario tecnico del Portogallo
Jesus prende il posto del partente Roberto Martinez, rimasto formalmente svincolato da ieri dopo la scadenza del suo mandato con la Federazione. Con il Portogallo ha raggiunto gli ottavi di finale nel Mondiale del 2026. Il tecnico portoghese, tra l'altro, ha allenato anche Cristiano Ronaldo all'Al-Nassr nella scorsa stagione.
La presentazione in un giorno speciale
L'appuntamento con la presentazione davanti media è fissato per domani, 10 luglio, un giorno speciale per il calcio luistano: la conferenza coinciderà infatti con il decimo anniversario dello storico trionfo a Euro 2016.