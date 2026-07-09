L'Ostiamare di De Rossi giocherà in Serie C allo "Stella Polare": tutti i dettagli della delibera

Il sindaco Gualtieri: "Vogliamo che la squadra di De Rossi giochi a casa sua"

Tifosissimo giallorosso, è stato proprio il sindaco Roberto Gualtieri a commentare la decisione di dare mandato agli uffici del Dipartimento Sport di intraprendere tutte le azioni necessarie per omologare lo stadio comunale ‘Pasquale Giannattasio’: "Il nostro obiettivo è consentire alla squadra di Daniele De Rossi di giocare a Ostia, a casa sua, investendo su un impianto pubblico che vogliamo riqualificare e rendere adeguato agli standard della Serie C. È un intervento importante che rafforza il patrimonio sportivo della città e rappresenta un investimento destinato a lasciare un valore duraturo per Ostia e per tutta la comunità".

Dall'entusiasmo del primo cittadino, alla praticità dell'assessore Alessandro Onorato: "Faremo la storia dell’impiantistica sportiva comunale di Roma, anche perché in città non esiste un altro stadio omologato per il calcio professionistico, oltre all’Olimpico. Abbiamo chiaro il quadro degli interventi da effettuare: un nuovo manto erboso, le tribune per gli ospiti e le altre infrastrutture necessarie per le riprese televisive, l’ospitalità degli atleti e la sicurezza dei tifosi e il potenziamento dell’illuminazione. Considerando i tanti interventi da fare in così poco tempo, sarà un miracolo, ma siamo convinti che, sotto il profilo sportivo, sociale, logistico e anche della sicurezza pubblica, l’Ostiamare debba giocare sul proprio territorio".

L'Ostiamare primo club a giocare 'nel suo quartiere'

"L’Ostiamare giocherà il prossimo campionato di Serie C nello Stadio Pasquale Giannattasio di Ostia, lo storico “Stella Polare”. Siamo grati al Sindaco Roberto Gualtieri per la vicinanza che ci ha dimostrato e all’Assessore Alessandro Onorato che ci ha accompagnato fin dal primo giorno per rendere possibile questo traguardo che a molti, solo poche settimane fa, sembrava impossibile da raggiungere. Un risultato non solo utile, ma straordinario - così il club di De Rossi esprime la sua gratitudine nei confronti delle istituzioni cittadine, che hanno scongiurato un immeritato coronamento della storica promozione -. Un percorso complesso sotto il profilo tecnico, amministrativo e organizzativo, con un obiettivo comune: dotare il territorio di un impianto idoneo ad ospitare il calcio professionistico. Un sentito ringraziamento va inoltre alla Nea Ostia Rugby, che con grande sensibilità istituzionale, spirito di collaborazione e responsabilità ha contribuito alla definizione di una soluzione condivisa nell’interesse dell’intera comunità. L’adeguamento dello Stella Polare rappresenta molto più di un intervento infrastrutturale. Significa restituire a Ostia uno dei suoi luoghi simbolo, rafforzare il senso di appartenenza della comunità e offrire a migliaia di giovani e famiglie un impianto moderno, sicuro e pienamente conforme agli standard richiesti dal calcio professionistico. L’Ostiamare si candiderebbe così a diventare una delle rarissime realtà professionistiche italiane, se non la prima, a disputare le proprie gare ufficiali nel quartiere da cui trae origine e denominazione".