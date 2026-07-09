La Reggina passa a Lotito, ecco l'ufficialità: il comunicato

Mentre a Roma proseguono incessanti le polemiche della sponda biancoceleste contro il presidente, Claudio Lotito diventa ufficialmente il proprietario della Reggina . Tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club, è stato annunciato il passaggio di proprietà, spoilerato qualche giorno fa dal sindaco di Reggio Calabria sui suoi social. Andando sulle cifre invesiste da Lotito, il club è stato comprato per per 1,5 milioni di euro e il presidnete della Lazio è pronto ad investirne 2,5 per puntare subito al ritorno in Serie C .

Ora è ufficiale, Lotito compra la Reggina: il comunicato

Questo il primo comunicato dell'era Lotito a Reggio Calabria: "La nuova proprietà comunica di aver perfezionato l’acquisizione dell’intero pacchetto di quote della AS Reggina 1914 SSD A R.L. e di aver contestualmente completato tutti gli adempimenti necessari per l’iscrizione del club al prossimo campionato di Serie D. Si apre oggi una nuova fase fondata su solidità e programmazione. Nei prossimi giorni la proprietà sarà a Reggio Calabria per avviare il lavoro operativo e presentare l’assetto tecnico e organizzativo della società".

La nota ufficiale prosegue: "La soddisfazione per il traguardo raggiunto si accompagna alla piena consapevolezza della responsabilità assunta nei confronti della città e del club amaranto. Da oggi si lavora con determinazione e spirito di servizio per costruire un futuro all’altezza delle ambizioni del club. La proprietà intende ringraziare il Sindaco e tutte le Istituzioni cittadine e i professionisti che hanno instancabilmente lavorato in questa delicata fase".