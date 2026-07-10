Nuova bufera giudiziaria per l'ex iconico portiere della nazionale colombiana, René Higuita . Un tribunale locale ha infatti disposto il sequestro della sua lussuosa abitazione a Medellin , ipotizzando che l' immobile sia stato originariamente comprato con i proventi illeciti del cartello di Pablo Escobar , prima di essere ceduto all'ex calciatore nel 1992.

Villa comprata con il denaro sporco di Escobar: confiscata l'abitazione di Higuita

Noto a tutti con il soprannome di "El Loco", il cinquantanovenne ex idolo dell'Atletico Nacional era finito sotto la lente d'ingrandimento della Procura già nel 2014. Gli inquirenti avevano avviato le indagini proprio per fare luce sulla provenienza della residenza situata nell'esclusivo quartiere residenziale di El Poblado, all'epoca cuore pulsante delle attività mafiose del boss Escobar, poi ucciso dalle forze dell'ordine nel 1993.

La difesa dell'ex portiere

Higuita ha prontamente rotto il silenzio attraverso un comunicato ufficiale, dichiarando l'intenzione di impugnare la decisione emessa in primo grado dai giudici di Medellin. Fin dall'inizio delle indagini, l'ex numero uno ha sempre respinto ogni accusa, sostenendo di aver comprato la casa negli anni Novanta in totale trasparenza e con i frutti del proprio lavoro sul campo, smentendo categoricamente qualunque legame finanziario o personale con i signori della droga.