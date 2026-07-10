⁠Terremoto in Venezuela: la Fifa Foundation stanzia un milione a sostegno delle comunità colpite

Il terribile terremoto in Venezuela ha portato con sé conseguenze che hanno messo in ginocchio il Paese. Una grave emergenza umanitaria è in atto e la Fifa Foundation si è schierata al fianco delle popolazioni colpite. L'organizzazione ha infatti deciso di stanziare un milione di dollari dal suo Fondo Umanitario a sostegno degli sforzi di soccorso in seguito al terremoto . Fondi che contribuiranno a fornire assistenza umanitaria urgente alle persone colpite dal disastro, sostenendo gli interventi di emergenza e aiutando le comunità a iniziare il percorso di ripresa.

Infantino: "Orgogliosi di essere al fianco del popolo venezuelano"

Della situazione ne ha parlato il presidente della Fifa Gianni Infantino: "Il popolo venezuelano ha la piena solidarietà della famiglia calcistica mondiale in questo momento incredibilmente difficile. Il calcio ha una capacità unica di unire e infondere speranza, soprattutto nei momenti di crisi. Attraverso la Fondazione FIFA, siamo orgogliosi di essere al fianco del popolo venezuelano e di sostenere le organizzazioni umanitarie e i partner locali che lavorano instancabilmente per fornire assistenza urgente alle persone più colpite". ⁠

"Il calcio unisce le persone nel momento del bisogno"

È intervenuto anche il Presidente Esecutivo della Fifa Foundation Mauricio Macri: "I pensieri di tutti noi della Fifa Foundation sono rivolti a coloro che sono stati colpiti da questo devastante terremoto. Il calcio ha una straordinaria capacità di unire le persone, soprattutto nei momenti di grande bisogno. Attraverso il nostro Fondo Umanitario, ci impegniamo a stare al fianco del popolo venezuelano e a sostenere le eccellenti organizzazioni che lavorano instancabilmente per fornire assistenza di emergenza alle comunità colpite".