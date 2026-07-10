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venerdì 10 luglio 2026
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Football Club, le notizie del giorno e tutto il calciomercato in diretta

Football Club, le notizie del giorno e tutto il calciomercato in diretta

Il direttore Ivan Zazzaroni live dalle 19.30 sul canale Youtube del Corriere dello Sport per discutere con i nostri utenti delle ultime notizie di mercato
1 min

Parte stasera alle 19.30 Football Club, una nuova rubrica live sul canale YouTube del Corriere dello Sport. Le notizie e i temi del giorno, tutti gli aggiornamenti su calciomercato, Maldini, nuovo ct, arbitri. Il direttore Zazzaroni risponderà in diretta alle domande degli utenti provando a soddisfare le loro curiosità. Non perdete l'appuntamento sul canale ufficiale Youtube del Corriere dello Sport dalle ore 19.30 di stasera.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

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