Football Club, le notizie del giorno e tutto il calciomercato in diretta
Parte stasera alle 19.30 Football Club, una nuova rubrica live sul canale YouTube del Corriere dello Sport. Le notizie e i temi del giorno, tutti gli aggiornamenti su calciomercato, Maldini, nuovo ct, arbitri. Il direttore Zazzaroni risponderà in diretta alle domande degli utenti provando a soddisfare le loro curiosità. Non perdete l'appuntamento sul canale ufficiale Youtube del Corriere dello Sport dalle ore 19.30 di stasera.