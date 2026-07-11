Le ultime news di mercato di Roma, Juve, Inter. Arbitropoli e molto altro: tutto sul nostro canale Youtube con il direttore Ivan Zazzaroni

"Se avete un'ora buca, avete litigato con moglie o fidanzata/o e volete sapere cosa so o penso su Milan, dt e ct dell'Italia, Juve, Inter, Arbitropoli e trattamento riservato a Rocchi, ma anche Roma, Lazio, Allegri, Napoli, Bologna e altro, vi invito a seguire la prima puntata già online di Football Club su YouTube Corriere dello sport. Non prevedo pentimenti. Anzi. Filtri, zero". Così il nostro direttore, Ivan Zazzaroni, sul proprio profilo Instagram annuncia l'esordio di Football Club sul canale Youtube del Corriere dello Sport.