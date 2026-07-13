Conte super ospite su Dazn: parlerà prima della finale del Mondiale, l'orario

Domenica 19 luglio, alle 21:00 ore italiane, il MetLife Stadium ospiterà la finale dei Mondiali . Un evento storico, che decreterà quale squadra alzerà al cielo la coppa più ambita. Un evento che sarà coperto da DAZN . L'emittente, per l'occasione, ha previsto un lungo pre-partita, nel quale sarà presente un super ospite, Antonio Conte .

Conte protagonista su DAZN a Times Squadre

L'allenatore, reduce dal termine della propria avventura biennale con il Napoli, sarà ospite della trasmissione Times Square, che per l'occasione avrà inizio alle 18:30. Due ore e mezzo di pre-partita. "Siamo pronti" ha annunciato DAZN nell'annuncio pubblicato sui social. Conte, così, con le sue considerazioni accompagnerà gli spettatori verso l'ultimo atto della competizione. L'allenatore sarà presente in studio assieme a Diletta Leotta, Marco Russo, Andrea Marinozzi e Ciro Ferrara. Le analisi e i commenti proseguiranno poi anche al termine del match.

Francia-Spagna e Argentina-Inghilterra si contenderanno la finale

Le semifinali Francia-Spagna e Argentina-Inghilterra decreteranno quali saranno le due squadre che si contenderanno l'ultimo atto dei Mondiali. Si tratterà delle prime dichiarazioni per Conte da quando ha lasciato la panchina dei partenopei. Il tecnico leccese è attualmente in lista, con Roberto Mancini, per assumere il ruolo di commissario tecnico della Nazionale.

La maratona su DAZN

La giornata conclusiva dei Mondiali, sarà scandita da una vera e propria maratona su DAZN. La copertura inizierà fin dalle prime ore del mattino. Il programma inizierà alle 8:30 con Wake Cup, condotto da Federico Sala e Simone Gamberini. Alle 17:00 sarà la volta di Copa Mundial, live dall'adidas Brand Center di Milano, con Barbara Cirillo e Alessia Tarquinio insieme ad Hernanes “Il Profeta”, Dario Mastroianni e Giuseppe Pastore. Il racconto sarà reso più speciale dalla squadra di inviati DAZN presenti direttamente a New York: Federica Zille, Alessio De Giuseppe, Tommaso Turci e Davide Bernardi, che accompagneranno il pubblico con collegamenti live, interviste, retroscena e tutta l'atmosfera che si respirerà dentro e fuori dallo stadio, restituendo ogni emozione dell'evento che chiude il Mondiale. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

