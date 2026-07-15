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Inchiesta arbitri, la procura di Milano chiede archiviazione per Rocchi. Inter iscritta e già archiviata© LAPRESSE

Inchiesta arbitri, la procura di Milano chiede archiviazione per Rocchi. Inter iscritta e già archiviata

Dopo due anni di indagine per i pm non c'è stata alcuna combine: tutti i dettagli
2 min

La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale (con lui anche il vice Gervasoni) indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. Designazioni, era l'ipotesi tramontata, legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro. Dopo due anni di indagine, i pm hanno concluso che non ci fu alcuna combine, anche se hanno mandato gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del Coni per valutare eventuali illeciti. Trasmesso a Monza il capitolo di inchiesta sulle cosiddette "bussate" alla sala var di Lissone. 

Inchiesta arbitri, Inter iscritta e già archiviata

La Procura di Milano nell'inchiesta sul sistema arbitrale ha anche disposto l'archiviazione per la società Inter che è stata iscritta di recente - lo si è saputo oggi - per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti. Nelle imputazioni per frode sportiva, che ora si chiede di archiviare, i pm contestavano all'allora designatore Gianluca Rocchi di aver "pilotato" le assegnazioni di arbitri "in concorso con esponenti della società sportiva Inter" non individuati.

DI SEGUITO L'INTERVENTO DEL NOSTRO DIRETTORE, IVAN ZAZZARONI, SU YOUTUBE IN MERITO ALL'INCHIESTA ARBITRI

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