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mercoledì 15 luglio 2026
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Totti che non viene riconosciuto più: lui si commuove e lo spot con Spiderman fa il boom

La leggenda della Roma diventa il protagonista di un video particolare ideato per lanciare il nuovo film "Spiderman: Brand New Day", al cinema dal 29 luglio
2 min
TagsTotti

E se un giorno a Roma nessuno riconoscesse più Francesco Totti? Impossibile, direte voi. Eppure è esattamente lo scenario che è stato pensato per sponsorizzare e lanciare il nuovo film "Spiderman: Brand New Day", in tutte le sale italiane dal 29 luglio. Il quarto capitolo della saga con Tom Holland vede Peter Parker che vive solo e dimenticato da tutti dopo gli eventi del film "Spiderman: No Way Home". La leggenda giallorossa è diventato il protagonista di un breve video promozionale in cui accade la stessa cosa: nessuno, improvvisamente, sembra più in grado di riconoscerlo nella sua città, Roma.

Totti non viene più riconosciuto: lo spot

Il barista Sergio che non sa chi sia, il signore che si vede superare davanti al banco dei salumi e dei formaggi e che lo richiama all'ordine (e a prendere il numeretto), due ragazzi in giro per il centro che gli chiedono una foto invece di un selfie tutti insieme: ognuno in città non sa più chi è Totti, che viene trattato come una persona normale. Questo è il contesto in cui il video è stato immaginato e girato. Il Capitano è spiazzato e non comprende, si sente solo. Ma quando un pallone gli arriva tra i piedi, lanciato per errore da alcuni bambini che giocano lì vicino, Totti comincia a palleggiare, stupendoli. E capisce che niente "cambierebbe chi sei davvero perché le azioni di un eroe non possono essere dimenticate", come spiegato nel video. È questo il gancio visivo e poetico perfetto per il film.

Tifosi pazzi per lo spot di Totti e Spiderman

Il video ha attirato l'attenzione non solo degli ammiratori di Spiderman, ma anche (ovvamente) dei tifosi della Roma. E una non esclude l'altra: chi è amante di entrambi è rimasto sinceramente colpito dall'idea. Totti ha pubblicato lo spot sul suo profilo Instagram scatenando migliaia di like e commenti dei tifosi, emozionati e ammirati dalla trovata di marketing.

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