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Livorno, in nome di Igor: ok al piazzale intitolato a Protti

Arrivano le autorizzazioni per dedicare al bomber la zona antistante lo Stadio Picchi: "Una vittoria della gente"
3 min
TagsSerie CLivornoprotti

In nome di Igor. L'amore di Livorno si impone sulla burocrazia e Protti avrà l'omaggio che merita: proprio fuori dallo stadio Armando Picchi nascerà un Largo intitolato al bomber dei labronici, recentemente scomparso dopo una lunga e sofferta malattia e ricordato con iniziative commoventi da tutte le tifoserie che in carriera hanno esultato per i suoi gol.

"Premiata la volontà della città per ricordare l'uomo e il calciatore"

Considerando i tempi della burocrazia italiana, l'ok è arrivato a tempo di record, dopo qualche ostacolo iniziale. Per questo sui suoi social esuta il sindaco di Livorno, Luca Salvetti: "Ho letto con grande attenzione la nota mandata dalla Prefettura relativa all'ok alla deroga per intitolare ad Igor Protti la zona antistante lo Stadio. Finalmente ritrovo i toni e i contenuti che purtroppo erano mancati nella precedente richiesta di integrazione, toni e contenuti che secondo me sin dall'inizio avrebbero dovuto portare all'immediata autorizzazione come avvenuto in altri casi e come si aspettava tutta la città. Ringrazio il Viminale che ha preso in mano la situazione e con grande sensibilità ha dato l'input decisivo per sbloccare la situazione. In questo modo la volontà della città , sottolineata dal voto unanime del Consiglio Comunale, trova la sua realizzazione concreta nell'ambito di un percorso in cui tutti i livornesi, in vario modo e attraverso vari canali, avevano espresso la voglia di vedere ricordato l'uomo e il calciatore che più di ogni altro ha saputo trasmettere senso di appartenenza, orgoglio e amore per Livorno".

 

 

L'inaugurazione nel giorno del compleanno di Protti

Quanto alle tempistiche, il sindaco Salvetti assicura che tutto è già stato stabilito per l'inaugurazione di Largo Igor Protti: "Adesso, come avevamo deciso, procederemo con l'intitolazione con una cerimonia che vorremmo fare il 24 settembre, giorno del compleanno di Igor. Dopodiché procederemo anche con le altre iniziative di ricordo a cui stiamo lavorando".

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