Alla Lega Pro lo 0,5% su diritti audiovisivi. Zola: Avanti col nostro progetto
L'impegno dopo l'incontro al Mef tra Abodi, Giorgetti e Lega Pro
ROMA - La Lega Pro potrà beneficiare dello 0,5% delle risorse derivanti dai diritti audiovisivi sportivi assegnate alla Figc. È questo l'impegno assunto dal ministro dello sport e dei giovani, Andrea Abodi, durante l'incontro andato in scena al Mef al quale hanno partecipato anche il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, il presidente della Lega Pro Matteo Marani e il vicepresidente Gianfranco Zola. "Ringraziamo il ministro Abodi e anche il ministro Giorgetti per averci accolto e ascoltato. Abbiamo trovato un accordo e siamo contenti perché ci da l'opportunità di andare avanti con questo nostro progetto. Dal nostro punto di vista è una grande soddisfazione, siamo molto contenti", le parole di Zola uscendo dall'incontro.
L'impegno assunto durante l'incontro, quindi, prevede l'ok all'emendamento proposto al DL Sport che prevede la ripartizione delle risorse "nella misura dello 0,5% al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile e nella misura dello 0,5% al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie C con vincolo di destinazione per lo sviluppo dei settori giovanili femminili e maschili delle società associate, per favorire gli investimenti nelle infrastrutture e nella qualità dei formatori dei giovani atleti ed atlete selezionabili per le nazionali federali". (ANSA).
L'impegno assunto durante l'incontro, quindi, prevede l'ok all'emendamento proposto al DL Sport che prevede la ripartizione delle risorse "nella misura dello 0,5% al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile e nella misura dello 0,5% al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie C con vincolo di destinazione per lo sviluppo dei settori giovanili femminili e maschili delle società associate, per favorire gli investimenti nelle infrastrutture e nella qualità dei formatori dei giovani atleti ed atlete selezionabili per le nazionali federali". (ANSA).
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