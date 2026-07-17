È morto Osvaldo Bagnoli: l'allenatore del Verona dello scudetto aveva 91 anni

È morto Osvaldo Bagnoli: aveva 91 anni. Nella storia lo Scudetto con il Verona

Bagnoli ha legato indissolubilmente il suo nome alla più grande impresa della storia moderna della Serie A. Arrivato sulla panchina dell'Hellas Verona nel 1981 in Serie B, ha saputo plasmare un gruppo straordinario. Nel campionato 1984-1985, la sua squadra riuscì a superare le tradizionali potenze del calcio italiano vincendo lo scudetto. Una cavalcata trionfale guidata dal suo pragmatismo tattico e trascinata da campioni rimasti nella leggenda, tra cui Preben Elkjaer, Hans-Peter Briegel, Antonio Di Gennaro e il capitano Roberto Tricella.

La carriera di Bagnoli

Prima di sedersi in panchina e scrivere la storia come allenatore, Bagnoli ha vissuto una solida e intensa carriera da calciatore. Centrocampista di sostanza e intelligenza tattica, ha calcato i campi di Serie A e Serie B vestendo maglie prestigiose, a partire da quella del Milan, per poi legarsi a SPAL, Udinese, Catanzaro, Verbania e, in un profetico incrocio del destino, allo stesso Hellas Verona. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, la sua consacrazione calcistica è arrivata proprio nel ruolo di tecnico. Oltre alla leggendaria epopea sulla panchina veronese, Bagnoli ha saputo compiere grandi imprese anche altrove, lasciando un segno indelebile soprattutto a Genova. Alla guida del Grifone, nei primi anni Novanta, ha conquistato uno storico quarto posto in campionato e ha trascinato i rossoblù fino a una memorabile semifinale di Coppa UEFA, regalando ai tifosi la leggendaria notte in cui il Genoa espugnò lo stadio di Anfield Road, battendo il Liverpool. Questo straordinario percorso gli valse la chiamata dell'Inter nel 1992, dove riuscì a sfiorare il titolo chiudendo la sua prima stagione in nerazzurro al secondo posto, subito alle spalle del Milan di Fabio Capello.

Il cordoglio dell'Hellas Verona

Questo, invece, il lungo e commovente messagio del Verona dopo la notizia della scomparsa: "Con infinita tristezza e commozione, Hellas Verona FC piange la scomparsa del proprio Presidente Onorario, Osvaldo Bagnoli, ora e per sempre Leggenda inimitabile non solo del nostro Club, ma di tutto il calcio italiano. Impossibile racchiudere in poche righe cosa ha rappresentato e rappresenta per l’Hellas Verona Osvaldo Bagnoli. Originario della Bovisa, quartiere operaio di Milano, e di umili origini, Osvaldo ha conservato in ogni sua parola e in ogni suo gesto un’umiltà che hanno ispirato rispetto e ammirazione da ogni persona e tifoso incontrato sul proprio cammino. Dopo un inizio di carriera da giocatore al Milan, è proprio al Verona che Osvaldo si è imposto per quattro anni come mezz’ala dall’ottima predisposizione al gol. Appese le scarpette al chiodo nel 1973, se le riallaccia per diventare, immediatamente, allenatore della Solbiatese. Nelle esperienze a Como, Rimini, Fano e Cesena ottiene salvezze, promozioni e mostra le qualità che nel 1981 lo portano a incrociare nuovamente la strada del Verona che - dopo un decennio quasi ininterrotto di Serie A - fatica a tornare nella massima serie. Pronti, via: l’estate dell’Italia Campione del Mondo in Spagna è anche quella in cui - al primo tentativo e al termine di una cavalcata esaltante - Bagnoli e il suo Verona tornano in Serie A, l’unica categoria frequentata dai gialloblù per le 8 stagioni successive. E non una Serie A “qualsiasi”. La migliore di sempre, dove il piccolo grande Verona del piccolo grande Osvaldo conquisterà tre partecipazioni alle coppe europee (due UEFA e una dei Campioni) e due finali di Coppa Italia. Ma è nella stagione 1984/85, naturalmente, che si compie il capolavoro assoluto di Bagnoli e del Verona, prima e tutt’ora unica squadra di città non capoluogo di Regione a conquistare lo Scudetto nella Serie A a girone unico. Un’impresa mai troppo celebrata, che tutti i protagonisti, nessuno escluso, attribuiscono prima di tutto al mister. Negli ultimi anni di vita, i meritati riconoscimenti: la Hall of Fame del Calcio Italiano della FIGC nel 2017, il titolo di Presidente Onorario dell’Hellas Verona nel 2018. Col suo carattere semplice e l’intelligenza acutissima, il suo broncio dolce e concentrato che, in quel dodici maggio 1985, si aprì nel sorriso più bello e vero che la nostra città abbia mai visto. Sei il più Grande di tutti. E ci manchi già, Osvaldo".