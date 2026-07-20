Malagò a sorpresa: "Ct dell'Italia, non ci sono solo Mancini e Pirlo nella lista. E io, Maldini e Leonardo..."

Giovanni Malagò, nuovo presidente della Figc, fa il punto sul mondo del calcio all'indomani della finale dei Mondiali 2026 , vinti dalla Spagna, e dà una rivelazione importante sui nomi in lizza per la panchina dell'Italia : "Il Mondiale? Ci sono questioni innovative e altre discutibili - le sue parole a Sky Sport - L'hydratation break ha una logica, ma c'è anche una strumentalizzazione per far passare degli spot. L'intervallo da 22 minuti nella finale? È lo show business dell'America, così come accade nell'hockey, nel baseball e soprattutto nel football americano. Dobbiamo scrollarci di dosso una certa ipocrisia , siamo quasi drogati da aspetti finanziari che riguardano il mondo del calcio. Non conosco altri settori, come i protagonisti del calcio, che ragionano solo in termini di netto". Poi, sul caso Balogun e sull' ingerenza della politica nel mondo dello sport, dice: "Lì si è passato il segno, c'è sempre un confine. La carta olimpica è chiarissima dal punto di vista dell'autonomia. Poi sappiamo che ci può essere elasticità anche perché lo sport, senza politica, non può fare bene il proprio lavoro e la politica sa che il suo ruolo è fondamentale".

Il nuovo ct dell'Italia: non solo Mancini e Pirlo

Sull'annuncio del nuovo commissario tecnico dell'Italia, Malagò dice: "Puntualizzo che c'ho messo due settimane per portare a bordo Maldini e Leonardo, che sono persone molto serie e interessate al progetto. Hanno voluto entrare nel dettaglio e nella specificità del loro ruolo, di cosa io avessi in mente, di chi lavora e lavorerebbe con loro. Hanno anche fatto un blitz a Coverciano, hanno scattato una fotografia del centro. In queste due settimane abbiamo fatto 6-7 call e video conferenze in cui non abbiamo parlato di ogni cosa, ma quasi mai di questioni economiche-contrattuali. Non c'è però solo il commissario tecnico, ma anche altre figure, dal team manager, alle figure che si occupano del centro federale, del marketing, della pubblicità, ecc... Sull'allenatore non c'è nessun tipo di scontro, ma la parola condivisione parte dall'idea che tutti debbano essere d'accordo al 100%. Ammesso che questa idea ci sia, poi va declinata nella sua praticità. Stiamo parlando per entrare nel dettaglio di un soggetto anche condiviso. In questi dieci giorni abbiamo parlato, ci sono delle carte che stiamo esaminando e che non posso ancora condividere. Ancora qualche giorno di pazienza e saprete tutto. Nella short list ci sono solo Mancini e Pirlo? No, ci sono anche altri nomi possibili, ma non li dico. La scelta? A brevissimo".

L'esempio di De La Fuente e Scaloni

Poi, sempre sul tema del commissario tecnico, spiega alcuni dettagli prendendo spunto da De La Fuente e Scaloni, i due allenatori arrivati alla finale del Mondiale: "La prima domanda da farsi è se il profilo sia interessato. La seconda è che richieste o pretese possa avere. E poi se questa cosa è conciliabile coi nostri bilanci. A questo punto i bilanci vanno valutati. Prima devi impegnarti e poi trovare le soluzioni. Vi faccio un esempio: ieri alla finale Mondiale c'erano due allenatori come Scaloni e De La Fuente. Scaloni ha avuto una carriera modesta, e molti dicono sia finito lì dopo che allenatori che hanno fatto la storia hanno rifiutato. Eppure in nazionale ha fatto qualcosa di incredibile. De La Fuente: ha ereditato la Spagna da dei mostri sacri, come Luis Enrique, viene dal settore giovanile spagnolo, ha allenato questi giocatori fin dalle formazioni Under. Questo cosa vuol dire? Che a prescindere dalla persona, bisogna sistemare prima l'organizzazione e la metodologia. Dobbiamo fare in modo che gli italiani giochino meglio, che siano più valorizzati, coinvolti, tatticamente e fisicamente. Ripeto: credo sia molto più importante questo aspetto, quello che, tra l'altro, sto condividendo con Maldini e Leonardo. Se non cambia cultura e mentalità, come cambieranno le cose?".