Ranking Fifa, il Mondiale cambia tutto: Spagna in testa. L'Italia continua a scendere
Il gol di Ferran Torres ha regalato alla Spagna il successo sull'Argentina e chiuso i Mondiali 2026. Come da tradizione, al termine della manifestazione, la Fifa ha aggiornato il ranking. I campioni del Mondo hanno guadagnato la prima posizione, mentre continua a scendere la nostra Nazionale, che per la terza volta consecutiva non ha partecipato alla competizione.
La Spagna supera l'Argentina
La vittoria della Spagna sull'Argentina ha portato la Roja in testa alla classifica con 1995.88 punti, davanti all'Argentina, che segue con 1970.37 punti. Chiude il podio la Francia, che mantiene la terza posizione con 1948.97 punti. Completano la top ten Inghilterra, Brasile, Marocco, Portogallo, Belgio, Olanda e Messico.
L'Italia scende in 15esima posizione
La Germania, reduce dall'eliminazione ai sedicedimi di finale per mano del Paraguay, esce dalle prime dieci posizioni (scavalcata proprio dal Messico), mentre continua a crollare l'Italia: gli azzurri perdono tre posizioni in classifica e si trovano ora in quindicesima posizione, davanti a Stati Uniti e Giappone.