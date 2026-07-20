Ranking Fifa, il Mondiale cambia tutto: Spagna in testa. L'Italia continua a scendere

Il gol di Ferran Torres ha regalato alla Spagna il successo sull'Argentina e chiuso i Mondiali 2026. Come da tradizione, al termine della manifestazione, la Fifa ha aggiornato il ranking. I campioni del Mondo hanno guadagnato la prima posizione, mentre continua a scendere la nostra Nazionale, che per la terza volta consecutiva non ha partecipato alla competizione.