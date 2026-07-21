L'arbitro Taylor annuncia il suo ritiro. I tifosi della Roma esultano: "Con tre anni di ritardo"
Anthony Taylor dice basta. L'arbitro inglese ha annunciato il ritiro dall'attività arbitrale, chiudendo una carriera lunga oltre vent'anni e culminata con 839 partite dirette, comprese finali di coppe nazionali e incontri di altissimo livello internazionale. La sua ultima apparizione è arrivata al Mondiale, dove ha arbitrato la sfida tra Portogallo e Spagna. La notizia, però, ha avuto un'eco particolare in Italia, soprattutto tra i tifosi della Roma, che sui social hanno accolto l'annuncio con ironia e sarcasmo.
Taylor dice basta. E i tifosi della Roma…
Il nome di Anthony Taylor è rimasto inevitabilmente legato alla finale di Europa League del 2023 tra Roma e Siviglia, vinta dagli spagnoli ai calci di rigore. Una direzione di gara che i tifosi giallorossi continuano a considerare tra le più controverse degli ultimi anni. L'episodio simbolo resta il mancato calcio di rigore concesso alla Roma nel finale dei tempi supplementari per il fallo di mano di Fernando, un intervento che provocò proteste immediate da parte della squadra di José Mourinho e che continua ancora oggi a far discutere. L'annuncio del ritiro ha rapidamente fatto il giro dei social, dove migliaia di tifosi della Roma hanno commentato la notizia con battute e frecciate. Tra i messaggi più condivisi spicca il commento: "Con tre anni di ritardo", un chiaro riferimento alla finale di Budapest. Altri utenti hanno ricordato quella serata come una delle pagine più amare della recente storia europea del club, tornando a criticare le decisioni prese dall'arbitro inglese.