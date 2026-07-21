L'arbitro Taylor annuncia il suo ritiro. I tifosi della Roma esultano: "Con tre anni di ritardo"

Anthony Taylor dice basta. L'arbitro inglese ha annunciato il ritiro dall'attività arbitrale, chiudendo una carriera lunga oltre vent'anni e culminata con 839 partite dirette, comprese finali di coppe nazionali e incontri di altissimo livello internazionale. La sua ultima apparizione è arrivata al Mondiale, dove ha arbitrato la sfida tra Portogallo e Spagna. La notizia, però, ha avuto un'eco particolare in Italia, soprattutto tra i tifosi della Roma, che sui social hanno accolto l'annuncio con ironia e sarcasmo.