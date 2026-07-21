Roma capitale del calcio internazionale: al via la prima edizione di F7 Euro, F7 Euro Club e Intercontinental Cup

Prende il via a Roma un’estate all’insegna del grande calcio internazionale: da mercoledì 22 luglio fino al 2 agosto, Parco Schuster si trasformerà in una vera e propria arena di calcio a 7, con tribune speciali che regaleranno uno scenario suggestivo e unico nel suo genere, di fronte alla Basilica di San Paolo Fuori le Mura , tra i luoghi più belli di Roma. Ieri, in Campidoglio, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del torneo, alla presenza delle istituzioni capitoline e delle delegazioni europee coinvolte nell’evento.

“Abbiamo accolto con grande disponibilità l’idea di ospitare un evento internazionale in estate, a ingresso gratuito, in una zona fuori dal centro storico”, ha dichiarato l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato. “Quest’iniziativa è preziosa perché si sposa perfettamente la nostra idea di città: una Roma dove i grandi eventi sono accessibili a tutti e sono anche un’occasione di promozione dello sport, diventando momenti di svago e aggregazione sociale; e una Roma che dà ai turisti, ogni giorno, un cartellone di iniziative ed eventi sempre più vasto, con l’obiettivo di diffondere i flussi fuori dal centro storico”.

Un progetto dai numeri importanti: oltre 100 partite in programma, circa 700 atleti coinvolti di cui 500 provenienti da cinque continenti diversi, e tribune da 500 posti per accogliere il pubblico, con ingresso sempre gratuito. Si parte il 22 luglio con F7 Euro, che si apre con la sfida inaugurale Italia-Grecia e si chiude il 25 luglio: tra i protagonisti di questa prima edizione ci saranno Leonardo Bonucci e Alessandro Florenzi, mentre le partite dell’Italia saranno trasmesse da Sportitalia. Dal 26 al 29 luglio sarà la volta di F7 Euro Club, riservato ai 12 club più prestigiosi d’Europa in una formula che richiama la Champions League. Il gran finale sarà l’Intercontinental Cup, dal 30 luglio al 2 agosto, con squadre da tutto il mondo e la presenza per l’Italia di Antonio “Toto” Di Natale e Gaetano D’Agostino. Tutti i tornei prevedono una fase a gironi seguita dalle fasi finali a eliminazione diretta.

Per dodici giorni Parco Schuster diventerà il cuore pulsante del calcio internazionale, unendo sport, spettacolo e la bellezza del patrimonio storico-artistico della Capitale. La manifestazione è organizzata dalla Lega Calcio a 8, presieduta da Fabrizio Loffreda, in collaborazione con la FIF7 – Federazione Internazionale Calcio a 7, ed è resa possibile grazie al supporto di Adidas Linea Oro Sport, sponsor tecnico, e dei partner Sentra Energia, Direzione Lavoro Group e Renovalo S.p.A.