Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 22 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Malagò in campo con Mancini: "Noi in coppia in Nazionale? Con lui...". Poi la risposta sull'annuncio del nuovo ct

Malagò in campo con Mancini: "Noi in coppia in Nazionale? Con lui...". Poi la risposta sull'annuncio del nuovo ct

Le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Figc in vista della scelta del nuovo allenatore dell'Italia. L'ex commissario tecnico: "Nessun contatto"
Fabrizio Patania
2 min
TagsGiovanni Malagòfigc

Prima le cose importanti: l'Aniene ha vinto la Coppa Canottieri, battendo in finale la Lazio 7-3 con poker di Roberto Mancini. Giovanni Malagò ci tiene sempre tantissimo, quando scende in campo è serissimo e, più volte, prima della partita, ha detto: "Fatemi concentrale sulla finale". Poi però, a sfida terminata, si è fermato con i cronisti. Perché l'occasione è stata utile, senza dubbio, per rivedere vecchi amici e divertirsi - nella Lazio c'era anche Bruno Giordano -, ma la cronaca chiama. E quindi c'è il ct dell'Italia da scegliere, con Roberto Mancini, con lui in campo con la maglia dell'Aniene, serissimo candidato.

Malagò: "Io in coppia con Mancini? Prescinde da tutto"

Queste, quindi, le parole del presidente Malagò al fischio finale: "Complimenti a tutte le categorie, fino a quando siamo qui vuol dire che ci divertiamo. Una bella coppia con Mancini? Ha giocato una partita fantastica, in campo è molto umile, ti dà proprio una mano, poi sono anni che giochiamo insieme. Ci sono state partite molto complicate tra ottavi, quarti di finale e semifinale: ne abbiamo vinto una ai rigori e una all'ultimo secondo, lo spirito è quello giusto, quello del ragazzo. La Nazionale? Una coppia (quella con Mancini, ndr) che nella vita prescinde da tutto, una coppia molto legata, ci tengo a dirlo e ribadirlo. Il nome del ct domani? Non penso. Guardiola? Mi devo fermare così...". E allora non resta che aspettare. Appesi a Pep, un sogno forse già tramontato o impossibile. Maldini non molla, il pressing continua, ma è complicato convincere l’ex tecnico del City. Se dovesse andar male ci sono Mancini in pole (anche se lui ha detto: "Non ci sono stati contatti per tornare"), poi Pirlo. Forse Pioli. Ma non sarà domani il giorno giusto.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

L'Italia appesa a GuardiolaMalagò in pressing su Buffon

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS