Malagò in campo con Mancini: "Noi in coppia in Nazionale? Con lui...". Poi la risposta sull'annuncio del nuovo ct

Prima le cose importanti: l'Aniene ha vinto la Coppa Canottieri, battendo in finale la Lazio 7-3 con poker di Roberto Mancini. Giovanni Malagò ci tiene sempre tantissimo, quando scende in campo è serissimo e, più volte, prima della partita, ha detto: "Fatemi concentrale sulla finale". Poi però, a sfida terminata, si è fermato con i cronisti. Perché l'occasione è stata utile, senza dubbio, per rivedere vecchi amici e divertirsi - nella Lazio c'era anche Bruno Giordano -, ma la cronaca chiama. E quindi c'è il ct dell'Italia da scegliere, con Roberto Mancini, con lui in campo con la maglia dell'Aniene, serissimo candidato.

Malagò: "Io in coppia con Mancini? Prescinde da tutto"

Queste, quindi, le parole del presidente Malagò al fischio finale: "Complimenti a tutte le categorie, fino a quando siamo qui vuol dire che ci divertiamo. Una bella coppia con Mancini? Ha giocato una partita fantastica, in campo è molto umile, ti dà proprio una mano, poi sono anni che giochiamo insieme. Ci sono state partite molto complicate tra ottavi, quarti di finale e semifinale: ne abbiamo vinto una ai rigori e una all'ultimo secondo, lo spirito è quello giusto, quello del ragazzo. La Nazionale? Una coppia (quella con Mancini, ndr) che nella vita prescinde da tutto, una coppia molto legata, ci tengo a dirlo e ribadirlo. Il nome del ct domani? Non penso. Guardiola? Mi devo fermare così...". E allora non resta che aspettare. Appesi a Pep, un sogno forse già tramontato o impossibile. Maldini non molla, il pressing continua, ma è complicato convincere l’ex tecnico del City. Se dovesse andar male ci sono Mancini in pole (anche se lui ha detto: "Non ci sono stati contatti per tornare"), poi Pirlo. Forse Pioli. Ma non sarà domani il giorno giusto.