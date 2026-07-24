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Salah al Besiktas, atteso l'annuncio: emergono dettagli decisivi. E Italiano insiste per Vlahovic© LAPRESSE

Salah al Besiktas, atteso l'annuncio: emergono dettagli decisivi. E Italiano insiste per Vlahovic

Il club turco aspetta la firma dell'egiziano e non molla l'attaccante serbo a parametro zero
Eleonora Trotta
2 min

Dusan Vlahovic continua a osservare il mercato delle big europee, in attesa di novità che potrebbero coinvolgerlo. Al momento, però, le grandi società sono focalizzate su altri obiettivi e, proprio per questo, il Besiktas continua a sperare. Da quanto trapela, il club di Vincenzo Italiano non ha ancora ritirato l'offerta per un contratto triennale da circa 8 milioni di euro a stagione, più bonus, perché continua a credere di poter ingaggiare l'attaccante serbo. I turchi hanno infatti avuto nuovi contatti con persone vicine al giocatore per informarsi sulla sua situazione. Vlahovic, da parte sua, vuole ancora prendersi del tempo: il suo entourage resta in contatto con alcuni club europei per capire se lo scenario potrà cambiare nelle prossime settimane. Questo significa che la comunicazione definitiva al Besiktas arriverà solo più avanti.

Salah, le cifre del contratto

Nel frattempo i turchi hanno preparato tutti i documenti per l'annuncio di Salah. Ricordiamo che l'accordo tra l'egiziano e il Besiktas era stato raggiunto già da settimane sulla base di un contratto di un anno con opzione per un'altra stagione, da circa 10 milioni di euro all'anno più bonus. La firma è slittata di qualche giorno perché, secondo il presidente del club, l'agente dell'attaccante aveva fatto delle nuove richieste. L'affare comunque non è mai stato in discussione e presto ci saranno anche gli annunci.

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