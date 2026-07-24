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Dove vedere Galatasaray-Monza in tv? Dazn o Sportitalia, orario

Secondo test stagionale per la squadra di Ivan Juric, oggi impegnata nella terza edizione del Summer Series Upper Austria
3 min
TagsGalatasarayMonzaivan juric

È il giorno della prestigiosa amichevole internazionale Galatasaray-Monza. A meno di un mese dall'inizio del campionato e dal primo impegno ufficiale contro l'Avellino di Alessandro Nesta, la squadra di Ivan Juric affronta oggi la formazione turca alla Raiffeisen Arena di Linz. Secondo test della pre-season per i brianzoli, reduci dalla pirotecnica vittoria con la Pro Vercelli (4-3): si tratta della terza edizione del "Summer Series Upper Austria".

Galatasaray-Monza, l'orario

Galatasaray-Monza, amichevole valida per la terza edizione del "Summer Series Upper Austria, è in programma oggi, venerdì 24 luglio, alle ore 20:00 presso la Raiffeisen Arena di Linz.

Dove vedere Galatasaray-Monza in diretta tv

Galatasaray-Monza sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia, canale telematico dedicato al mondo dello sport, che potrete raggiungere digitando il numero 60 con il vostro telecomando, comodamente sul digitale terrestre.

Galatasaray-Monza, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo gratuitamente sul portale ufficiale di Sportitalia, nella sezione dedicata sportitalialive.it. Una volta approdati sul sito di riferimento, avrete la possibilità di selezionare uno dei canali streaming e di assistere ai 90 minuti di Galatasaray-Monza. Applicazione mobile della Sportitalia disponibile su App Store e Play Store, per seguire i programmi live anche su smartphone e tablet. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale, su risultato e marcatori del match, su CorrieredelloSport.it.

 

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