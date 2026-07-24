Volpato fermato in auto a Sydney, sarebbe risultato positivo alla cocaina in un test preliminare
Cristian Volpato finisce nei guai: l'ex attaccante della Roma è stato fermato in piena notte a Sidney per un controllo stradale. La sua vettura (una BMW) aveva raggiunto i 109 km/h in una strada che aveva un limite di 60. La polizia lo ha immediatamente sottoposto all'alcol test, risultato negativo.
Volpato positivo al drug test
Volpato, secondo quanto riportato dal The Guardian sarebbe invece risultato positivo al drug test. Secondo quanto ricostruito, il calciatore sarebbe risultato positivo alla cocaina. Nelle prossime ore verrà effettuato un nuovo test in laboratorio. La patente dell'attaccante del Sassuolo è stata sospesa per sei mesi per eccesso di velocità.
Nessun commento del Sassuolo
Volpato si trovava in vacanza dopo aver disputato il Mondiale con l'Australia. Per ora non si registrano commenti da parte della Nazionale e del Sassuolo, che attende il ritorno in Italia del calciatore per iniziare la nuova stagione.