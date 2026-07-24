Klopp è il nuovo ct della Germania: "Incarico unico, si combatte l'uno per l'altro..."

Ora è ufficiale: Jurgen Klopp è il nuovo ct della Germania . L'ex manager di Liverpool e Borussia Dortmund lascia il suo ruolo nella famiglia Red Bull e sposa il progetto tecnico della Federcalcio tedesca, dopo l'addio di Julien Nagelsmann . All'indomani della precoce eliminazione dai Mondiali 2026, la Germania riparte dall'esperienza e dalle idee di un tecnico visionario come Klopp. Contratto fino al 2030 , con un Europeo e un Mondiale da disputare. La nuova avventura di Klopp inizierà il 24 settembre ad Amsterdam , nell'esordio in Nations League contro l' Olanda , mentre il debutto casalingo avverrà tre giorni dopo ad Augsburg contro la Grecia .

Klopp nuovo ct della Germania: "Incarico speciale per me"

"La Nazionale può unire noi tedeschi come poche altre cose, - ha detto Jurgen Klopp a margine dell'ufficialità - è proprio questo che rende questo incarico così speciale per me. Sono grato per tutto ciò che ho potuto vivere e imparare negli ultimi diciotto mesi alla Red Bull e per l'apertura che ha reso possibile questo accordo. Ora sono felice di affrontare questo compito speciale nel calcio tedesco, che affronteremo insieme con umiltà e pazienza: sviluppare una squadra dove si combatte l'uno per l'altro, che abbia gioia nel giocare a calcio e dietro la quale le persone nel nostro Paese possano unirsi".

Germania, Neuendorf: "Klopp grande motivatore"

Parola al presidente della Federcalcio tedesca Bernd Neuendorf, che ha accolto così il neo ct: "Jurgen Klopp rappresenta come pochi altri la passione, la credibilità e la capacità di coinvolgere le persone, dopo le dimissioni di Nagelsmann era la nostra prima scelta". A fargli eco il suo vice Hans-Joachim Watzke, che con Klopp ha già lavorato a Dortmund: "Jurgen è per me uno dei migliori allenatori al mondo. Fa migliorare i suoi giocatori. Inoltre è una persona che entusiasma, guida e unisce le persone. È proprio questo ciò di cui ha bisogno la nazionale". Il ds della Federazione, Rudi Voeller, ha poi aggiunto: "Klopp ha dimostrato per molti anni ai massimi livelli di essere in grado di far crescere i giovani e di far rendere le sue squadre sotto pressione. Inoltre è un grande motivatore, che saprà coinvolgere i nostri tifosi e il calcio tedesco".