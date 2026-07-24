Klopp è il nuovo ct della Germania: "Incarico unico, si combatte l'uno per l'altro..."
Ora è ufficiale: Jurgen Klopp è il nuovo ct della Germania. L'ex manager di Liverpool e Borussia Dortmund lascia il suo ruolo nella famiglia Red Bull e sposa il progetto tecnico della Federcalcio tedesca, dopo l'addio di Julien Nagelsmann. All'indomani della precoce eliminazione dai Mondiali 2026, la Germania riparte dall'esperienza e dalle idee di un tecnico visionario come Klopp. Contratto fino al 2030, con un Europeo e un Mondiale da disputare. La nuova avventura di Klopp inizierà il 24 settembre ad Amsterdam, nell'esordio in Nations League contro l'Olanda, mentre il debutto casalingo avverrà tre giorni dopo ad Augsburg contro la Grecia.
Klopp nuovo ct della Germania: "Incarico speciale per me"
"La Nazionale può unire noi tedeschi come poche altre cose, - ha detto Jurgen Klopp a margine dell'ufficialità - è proprio questo che rende questo incarico così speciale per me. Sono grato per tutto ciò che ho potuto vivere e imparare negli ultimi diciotto mesi alla Red Bull e per l'apertura che ha reso possibile questo accordo. Ora sono felice di affrontare questo compito speciale nel calcio tedesco, che affronteremo insieme con umiltà e pazienza: sviluppare una squadra dove si combatte l'uno per l'altro, che abbia gioia nel giocare a calcio e dietro la quale le persone nel nostro Paese possano unirsi".
Germania, Neuendorf: "Klopp grande motivatore"
Parola al presidente della Federcalcio tedesca Bernd Neuendorf, che ha accolto così il neo ct: "Jurgen Klopp rappresenta come pochi altri la passione, la credibilità e la capacità di coinvolgere le persone, dopo le dimissioni di Nagelsmann era la nostra prima scelta". A fargli eco il suo vice Hans-Joachim Watzke, che con Klopp ha già lavorato a Dortmund: "Jurgen è per me uno dei migliori allenatori al mondo. Fa migliorare i suoi giocatori. Inoltre è una persona che entusiasma, guida e unisce le persone. È proprio questo ciò di cui ha bisogno la nazionale". Il ds della Federazione, Rudi Voeller, ha poi aggiunto: "Klopp ha dimostrato per molti anni ai massimi livelli di essere in grado di far crescere i giovani e di far rendere le sue squadre sotto pressione. Inoltre è un grande motivatore, che saprà coinvolgere i nostri tifosi e il calcio tedesco".