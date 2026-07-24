Dove vedere Porto-Aston Villa in diretta tv e streaming

Amichevole di lusso in programma tra Porto di Francesco Farioli e l' Aston Villa di Unai Emery : i campioni del Portogallo se la vedranno contro i vincitori dell'ultima Europa League . Nelle fila degl inglesi, tra l'altro, è appena arrivato Garnacho , obiettivo sfumato della Roma

Porto-Aston Villa, l'orario

Porto-Aston Villa, amichevole estiva, è in programma domani, venerdì 24 luglio, alle ore 21:00 (ora italiana) presso l'Estadio do Dragao di Oporto in Portogallo.

Dove vedere Porto-Aston Villa in diretta tv

Porto-Aston Villa sarà visibile in esclusiva sul canale YouTube del Corriere dello Sport. Per seguire la partita sarà sufficiente aprire l'app di YouTube sulla propria Smart TV e cercare il canale ufficiale del Corriere dello Sport, dove verrà trasmessa la diretta del match. In alternativa, è possibile accedere a YouTube anche tramite dispositivi come Chromecast, Fire TV Stick, Apple TV, console da gioco o decoder compatibili.

Porto-Aston Villa, dove vederla in streaming

Il match sarà visibile in streaming sul canale YouTube del Corriere dello Sport. Basterà collegarsi alla piattaforma da computer, smartphone o tablet, oppure utilizzare l'app ufficiale di YouTube disponibile per dispositivi iOS e Android. Inoltre, sul Corriere dello Sport saranno disponibili tutti gli aggiornamenti in tempo reale, con cronaca, risultato e marcatori della partita.