Corriere dello Sport.it
venerdì 24 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Porto-Aston Villa in diretta tv e streaming

Tutto quello che c'è da sapere sull'amichevole tra i campioni di Portogallo e gli ultimi vincitori dell'Europa League
TagsAston VillaPorto

Amichevole di lusso in programma tra Porto di Francesco Farioli e l'Aston Villa di Unai Emery: i campioni del Portogallo se la vedranno contro i vincitori dell'ultima Europa League. Nelle fila degl inglesi, tra l'altro, è appena arrivato Garnacho, obiettivo sfumato della Roma

Porto-Aston Villa, l'orario

Porto-Aston Villa, amichevole estiva, è in programma domani, venerdì 24 luglio, alle ore 21:00 (ora italiana) presso l'Estadio do Dragao di Oporto in Portogallo.

Dove vedere Porto-Aston Villa in diretta tv

Porto-Aston Villa sarà visibile in esclusiva sul canale YouTube del Corriere dello Sport. Per seguire la partita sarà sufficiente aprire l'app di YouTube sulla propria Smart TV e cercare il canale ufficiale del Corriere dello Sport, dove verrà trasmessa la diretta del match. In alternativa, è possibile accedere a YouTube anche tramite dispositivi come Chromecast, Fire TV Stick, Apple TV, console da gioco o decoder compatibili.

Porto-Aston Villa, dove vederla in streaming

Il match sarà visibile in streaming sul canale YouTube del Corriere dello Sport. Basterà collegarsi alla piattaforma da computer, smartphone o tablet, oppure utilizzare l'app ufficiale di YouTube disponibile per dispositivi iOS e Android. Inoltre, sul Corriere dello Sport saranno disponibili tutti gli aggiornamenti in tempo reale, con cronaca, risultato e marcatori della partita.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Le probabili formazioni

PORTO (4-3-3): Alfonso; Costa, Bednarek, Perez, Moura; Varela, Rosario, Mora; Gomes, Veiga, Sainz.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Gauci; Contanti, Keba Cisse, Carroll, Maatsen; Barkley, Gomes; Bailey, Buendia, Hemmings; Madjo.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Amichevole di lusso in programma tra Porto di Francesco Farioli e l'Aston Villa di Unai Emery: i campioni del Portogallo se la vedranno contro i vincitori dell'ultima Europa League. Nelle fila degl inglesi, tra l'altro, è appena arrivato Garnacho, obiettivo sfumato della Roma

Porto-Aston Villa, l'orario

Porto-Aston Villa, amichevole estiva, è in programma domani, venerdì 24 luglio, alle ore 21:00 (ora italiana) presso l'Estadio do Dragao di Oporto in Portogallo.

Dove vedere Porto-Aston Villa in diretta tv

Porto-Aston Villa sarà visibile in esclusiva sul canale YouTube del Corriere dello Sport. Per seguire la partita sarà sufficiente aprire l'app di YouTube sulla propria Smart TV e cercare il canale ufficiale del Corriere dello Sport, dove verrà trasmessa la diretta del match. In alternativa, è possibile accedere a YouTube anche tramite dispositivi come Chromecast, Fire TV Stick, Apple TV, console da gioco o decoder compatibili.

Porto-Aston Villa, dove vederla in streaming

Il match sarà visibile in streaming sul canale YouTube del Corriere dello Sport. Basterà collegarsi alla piattaforma da computer, smartphone o tablet, oppure utilizzare l'app ufficiale di YouTube disponibile per dispositivi iOS e Android. Inoltre, sul Corriere dello Sport saranno disponibili tutti gli aggiornamenti in tempo reale, con cronaca, risultato e marcatori della partita.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Pirlo nuovo ct dell'ItaliaDonnarumma si sposa: le foto
1
Dove vedere Porto-Aston Villa in diretta tv e streaming
2
Le probabili formazioni

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS