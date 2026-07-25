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sabato 25 luglio 2026
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Europei di Calcio a 7 a Roma: l'Italia vola in finale, grande attesa per la gara decisiva contro l'Ucraina

Gli Azzurri del presidente Andrea Montemurro travolgono la Serbia 7-3 in semifinale e si giocano il titolo continentale questa sera alle 21, in diretta su Sportitalia
3 min
Tagscalcio a 7Italia

Sarà l'Ucraina l'avversaria dell'Italia nella finale degli Europei di Calcio a 7, in programma questa sera alle ore 21 a Parco Schuster a Roma e trasmessa in diretta televisiva su Sportitalia.  

Europei Calcio a 7, Italia in finale contro l'Ucraina

Il percorso azzurro a Roma si è aperto nel migliore dei modi mercoledì 22 luglio, con un netto 7-1 rifilato alla Grecia. Una gara impreziosita dal contributo di Alessandro Florenzi, l'ex centrocampista di Roma, Paris Saint-Germain e Milan che ha portato al gruppo tutta la sua esperienza internazionale maturata anche nel trionfo di Wembley 2021 con la Nazionale maggiore. Giovedì 23 luglio è arrivata l'unica battuta d'arresto del torneo: l'Ucraina si è imposta 5-3, rimettendo in discussione le certezze del gruppo. La reazione non si è fatta attendere: venerdì 24 luglio l'Italia ha rifilato un tennistico 6-0 alla Romania, blindando il primo posto nel girone e la qualificazione alle semifinali. Il turno decisivo, disputato ieri sera, ha visto gli azzurri superare con autorità la Serbia per 7-3, staccando il pass per l'atto conclusivo del Campionato Europeo. 

Le parole del presidente Montemurro

Ad attendere l'Italia questa sera ci sarà proprio l'Ucraina, l'unica squadra capace di piegare gli azzurri in questo Europeo. «Il cammino fin qui percorso dai nostri ragazzi conferma la crescita costante di questo movimento. Dopo il secondo posto alla Nations League dello scorso maggio in Serbia e il secondo posto ai Mondiali in Brasile un anno fa, sentivamo di avere una squadra pronta per il salto di qualità definitivo. Arrivare in finale da protagonisti, davanti al nostro pubblico, è un grande risultato. Adesso massima concentrazione per la finale» ha commentato Andrea Montemurro, Presidente della Confederazione Calcistica Italiana. «Abbiamo costruito questo traguardo - continua Montemurro - partita dopo partita, imparando anche dalla sconfitta con l'Ucraina, che ci ha insegnato dove dovevamo crescere. La risposta contro Romania e Serbia dimostra la maturità di questo gruppo». 

 

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