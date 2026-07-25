Barcellona, Aston Villa, Benfica: tre partite esclusive da non perdere sul canale YouTube del Corriere dello Sport!

Il Corriere dello Sport al fianco del grande calcio internazionale. Sarà un’estate in grande stile, imperdibile, arricchita da tre appuntamenti disponibili in esclusiva sul nostro canale YouTube ufficiale . Due amichevoli di prestigio e un match ufficiale da dentro o fuori, valevole per il secondo turno di qualificazione di Europa League.

Porto-Aston Villa, data e orario dell'amichevole di lusso

Si partirà con il big match di stasera tra Porto e Aston Villa: appuntamento sul canale YouTube del Corriere dello Sport alle ore 21 per il calcio d’inizio dell’amichevole di prestigio al Do Dragao. La squadra portoghese di Francesco Farioli, vincitrice del campionato, affronterà i vincitori dell’Europa League guidati da Unai Emery. La visione sarà completamente gratuita.

Birmingham City-Barcellona, quando si giocherà l'amichevole

Dopo le emozioni di stasera il secondo appuntamento sarà il 31 luglio alle 20.45 italiane quando il Birmingham City di Chris Davies, squadra che sarà impegnata nella Championship inglese, sfiderà il Barcellona al St.Andrew’s. Per Rapinha e compagni un match importante per preparare al meglio la nuova stagione che vedrà il Barça protagonista in Liga e Champions League. Anche in questo caso il match sarà disponibile gratuitamente per tutti sul canale YouTube ufficiale del Corriere dello Sport.

Benfica-St.Gallen, un match ufficiale che vale l'Europa League

Ultimo atto delle nostre esclusive sarà l’importantissimo match ritorno del secondo turno di qualificazione dell’Europa League tra Benfica e St. Gallen, in programma all’Estadio da Luz: appuntamento il 30 luglio alle ore 21 italiane. Per la squadra di Marco Silva un match da non sottovalutare ma da vincere per accedere ai gironi della prossima Europa League.

Ci vediamo sul canale YouTube ufficiale del Corriere dello Sport: non perdetevi questi tre appuntamenti esclusivi!