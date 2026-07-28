Zidane è il nuovo allenatore della Francia: ora è ufficiale, tutti i dettagli

La notizia era nell'aria da giorni, ma solo ora è arrivata l'ufficialità: Zinedine Zidane è il nuovo alleantore della Francia . Il tecnico francese torna in panchina per prendere il posto di Didier Deschamps , che ha lasciato i transalpini dopo l'ultimo Mondiale chiuso al quarto posto: la sua era si chiude dopo ben 14 anni . Zidane , campione del Mondo nel 1998, torna ad allenare dopo 5 anni di assenza , con l'addio al Real Madrid nel 2021.

Zidane è il nuovo ct della Francia: "Un sogno che si avvera"

L'annuncio è arrivato durante la conferenza stampa del presidente della Federcalcio francese, Philippe Diallo: "Ho il privilegio, il grande onore e anche l’emozione di comunicarvi che Zidane sarà il prossimo allenatore della nazionale francese per i prossimi 4 anni, periodo che comprenderà le qualificazioni alla Nations League, agli Europei del 2028 e ai Mondiali del 2030. Il contratto entrerà in vigore il 1° agosto. Presenterà il suo staff all’inizio di settembre”. Poi ha preso la parola lo stesso Zidane, visibilmente emozionato: "Questo è un sogno che si avvera. Durante i quattro o cinque anni in cui mi sono preso una pausa, ho ricevuto tante offerte per allenare un club. E le ho rifiutate tutte per la nazionale francese, perché era l'unica cosa che volevo fare dopo la mia esperienza al Real Madrid. Lo so fin da quando ero bambino, ho iniziato nelle giovanili, ho percorso tutte le tappe fino alla prima squadra, l'apice. L'unica cosa che mi motiva è poter lavorare per questa squadra e vederla continuare a vincere". Poi un saluto speciale a Deschamps: "Congratulazioni per tutto quello che hai fatto, questa è l'occasione per congratularmi con te. Un nuovo capitolo sta per iniziare con un nuovo staff tecnico. Metterò tutte le mie energie in questa squadra. Non vedo l'ora di farne parte".

Il retroscena: "Zidane già contattato a febbraio 2025"

Il presidente Diallo ha poi svelato un retroscena sulla nomina di Zidane: "Già nel febbraio 2025 ho incontrato Zinédine Zidane e l'ho contattato per offrirgli l'incarico di commissario tecnico della nostra nazionale francese. Da allora, ci siamo incontrati diverse volte per pianificare il suo arrivo. È stato l'incontro di due desideri. Da un lato, perché Zinédine è una delle leggende del calcio francese e aveva fatto sapere che uno dei suoi sogni era quello di allenare la nazionale. Dall'altro, la Federazione desiderava avere qualcuno con l'aura, la competenza e il cuore dei nostri tifosi per guidare una delle migliori squadre al mondo”.