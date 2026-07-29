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Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società, il nuovo Presidente è Alessandro Moggi

Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società, il nuovo Presidente è Alessandro Moggi

Il Consiglio Direttivo della AIACS – Assoagenti si è riunito per eleggere il sostituto di Giuseppe Galli
1 min

A seguito delle dimissioni del Sig. Giuseppe Galli dalla carica di Presidente, il Consiglio Direttivo della AIACS – Assoagenti si è riunito per procedere alla nomina del nuovo Presidente e alla ridefinizione delle nuove cariche. Il nuovo assetto organizzativo dell’Associazione risulta così composto: Presidente-Alessandro Moggi, Vicepresidente-Vicario Tullio Tinti, Vicepresidente-Raffaele Rigitano, Presidente Onorario-Bruno Carpeggiani, Segretario-Letterio Pino, Consiglieri-Francesco Branchini, Paolo Busardò, Francesco Caliandro, Giuseppe Galli, Valerio Giuffrida, Alessandro Moggi, Silvio Pagliari, Federico Pastorello, Letterio Pino, Raffaele Rigitano, Tullio Tinti. Al nuovo Presidente, ai Vicepresidenti e a tutti i componenti del Consiglio Direttivo vanno i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio di proseguire con rinnovato slancio nel percorso di crescita, rappresentanza e tutela della categoria.

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