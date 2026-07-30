La Uefa sfida la Fifa: federazioni pronte al boicottaggio

Lo scontro tra Uefa e Fifa raggiunge livelli senza precedenti. Le federazioni affiliate all'organismo calcistico europeo hanno deciso di boicottare le competizioni organizzate dalla Fifa in segno di protesta contro il piano di private equity legato alle attività commerciali e alla Coppa del Mondo voluto dal presidente Gianni Infantino. La posizione è emersa al termine di una riunione online d'urgenza alla quale hanno preso parte i rappresentanti dei 55 membri della Uefa. Una risposta durissima al progetto che potrebbe cambiare profondamente gli equilibri economici del calcio mondiale.