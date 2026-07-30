Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 30 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La Uefa sfida la Fifa: federazioni pronte al boicottaggio

Scontro frontale tra il calcio europeo e Gianni Infantino sul piano da 20 miliardi di dollari che prevede l'ingresso di investitori privati
2 min
TagsFifaUefa

Lo scontro tra Uefa e Fifa raggiunge livelli senza precedenti. Le federazioni affiliate all'organismo calcistico europeo hanno deciso di boicottare le competizioni organizzate dalla Fifa in segno di protesta contro il piano di private equity legato alle attività commerciali e alla Coppa del Mondo voluto dal presidente Gianni Infantino. La posizione è emersa al termine di una riunione online d'urgenza alla quale hanno preso parte i rappresentanti dei 55 membri della Uefa. Una risposta durissima al progetto che potrebbe cambiare profondamente gli equilibri economici del calcio mondiale.

La Uefa: "Non parteciperemo alle competizioni Fifa"

"La Uefa e le sue federazioni nazionali non parteciperanno alle competizioni Fifa", ha dichiarato l'organo calcistico europeo dopo il vertice straordinario. Una presa di posizione che, se confermata nei fatti, aprirebbe una crisi senza precedenti tra le due principali istituzioni del calcio internazionale. Il boicottaggio coinvolgerebbe infatti le nazionali europee nelle competizioni sotto l'egida della Fifa. La riunione strategica è stata convocata per discutere e contrastare la proposta avanzata da Infantino, che prevede un'offerta da 20 milioni di dollari per ciascuna delle 211 federazioni affiliate alla Fifa. I membri dovrebbero decidere se accettarla entro la metà di settembre.

Il piano da 20 miliardi e l'ingresso dei privati

Al centro dello scontro c'è un'operazione economica del valore complessivo di circa 20 miliardi di dollari. Il progetto prevede lo scorporo delle attività commerciali e l'ingresso di investitori privati con una partecipazione del 20%. Secondo quanto emerso, l'investitore principale sarebbe una società di investimento di New York creata da Joshua Kushner, vicino al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La tensione potrebbe trasformarsi rapidamente in un problema concreto. La prossima competizione organizzata dalla Fifa si svolgerà infatti proprio in Europa: si tratta della Coppa del Mondo femminile Under 20, in programma in Polonia a partire dal 5 settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

L’Europa frena Mister InfantinoUn Mondiale per gli azionisti

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS