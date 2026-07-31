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venerdì 31 luglio 2026
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Terremoto Fifa, si dimette Cordeiro: "Un pessimo affare, il calcio va protetto"

L'ex banchiere lascia il ruolo di senior advisor di Gianni Infantino e attacca il progetto Fifa Forward Enterprise e l'ingresso degli investitori privati
2 min
TagsInfantinoFifacordeiro

Continuano le tensioni intorno alla Fifa e al presidente Gianni Infantino. Dopo le prese di posizione contrarie arrivate da Uefa, Concacaf e Afc, il massimo organismo del calcio mondiale perde un altro pezzo importante. Carlos Cordeiro, senior advisor di Infantino e consigliere della task force della Casa Bianca per i Mondiali 2026, ha infatti rassegnato le proprie dimissioni dopo cinque anni ai vertici federali. Alla base della decisione ci sono le nuove proposte della Fifa, in particolare la creazione della Fifa Forward Enterprise (FFE) e il progetto che prevede l'ingresso di investitori privati nella gestione delle attività legate al calcio.

Cordeiro contro la Fifa: "Il calcio deve venire prima di tutto"

L'ex banchiere statunitense di origini colombiane ha spiegato senza mezzi termini le ragioni dell'addio: "Un pessimo affare per il calcio. La responsabilità della Fifa non è massimizzare i profitti commerciali a qualsiasi costo. È proteggere e rafforzare il calcio per le generazioni future". Cordeiro ha poi sollevato una serie di interrogativi sulla nuova strategia: "Quando questi principi entrano in conflitto, il calcio deve venire prima di tutto. La cosa più preoccupante è l'assenza di risposte a domande fondamentali: perché questo accordo? Perché ora? Quali meccanismi di controllo esistono? Chi ne trae vantaggio?".

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