Romario rende omaggio a Baresi con un ricordo da brividi del 1994: "L'avversario più difficile affrontato in carriera"

Sono tantissime le testimonianze da parte del mondo del calcio (e non solo) per Franco Baresi , scomparso all'età di 66 anni . Tra queste, anche quella di Romario . "Posso dirlo con cognizione di causa: è stato il giocatore più difficile che abbia mai affrontato nella mia carriera", così il brasiliano ha definito la leggenda del Milan e del calcio italiano in un post pubblicato sui propri social. Romario si è reso protagonista con il difensore di uno storico duello nel corso della finale dei Mondiali del 1994, vinta dal Brasile. Una gara passata alla storia, considerando che Baresi la disputò dopo appena ventitré giorni da un intervento al menisco.

Romario: "Il calcio si è svegliato più triste"

"Ragazzi, oggi il calcio si è svegliato più triste con la scomparsa di Franco Baresi". Si apre così il messaggio di Romario dedicato a Baresi, prima di passare ai ricordi, tra i quali anche quello della finale di Pasadena: "Quando giocavo nel PSV, affrontai il Milan due volte e capii subito quanto fosse difficile superare Baresi. Poi ci ritrovammo nella finale del Mondiale del 1994, una delle partite più importanti delle nostre vite. Posso dirlo con cognizione di causa: è stato il giocatore più difficile che abbia mai affrontato nella mia carriera".

Il saluto a Baresi: "Va tutto il mio rispetto per ciò che ha fatto per questo sport"

Quindi, anche il ricordo della partita di addio al calcio del difensore: "Nel 1997 ho avuto l’onore di partecipare alla sua partita d’addio. Era davvero di un altro livello. È stato un simbolo del Milan e della Nazionale italiana, uno dei più grandi difensori della storia del calcio". Quindi il messaggio di saluto: "Va tutto il mio rispetto per ciò che ha fatto per questo sport e il mio affetto alla sua famiglia e ai suoi amici. Che possa riposare in pace. Grazie di tutto, Baresi".