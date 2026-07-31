Dove vedere Lazio-Avellino in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo il 3-1 alla Primavera biancoceleste e il 6-0 alla Civita Castellana , la Lazio di Gennaro Gattuso scende di nuovo in campo per sfidare l' Avellino di Alessandro Nesta , che torna a casa per un'amichevole dal sapore speciale. I biancoverdi, che si presenteranno ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B , hanno finora batutto 24-0 il Castel di Sangro , 3-1 la Scafatese , 5-0 la Sambenedettese e 3-1 il Real Forio .

Lazio-Avellino, l'orario

L'amichevole tra Lazio e Avellino è in programma oggi, sabato primo agosto, alle 9:30, al Training Center di Formello (porte chiuse). Mandata in archivio la tappa odierna, la Lazio proseguirà il suo precampionato sfidando l'Ascoli al Cino e Lillo Del Duca, domani, domenica 2 agosto, alle 20:45; l'Ostiamare allo stadio Mirko Fersini (mercoledì 5 agosto, ore 18), e il Frosinone, allo Stirpe, domenica 9 agosto: calcio d'inizio alle 20:45. L'Avellino, invece, affronterà il Torino al Partenio sabato 8 agosto (ore 20:30).

Dove vedere Lazio-Avellino in diretta tv

Lazio-Avellino sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Lazio-Avellino sarà trasmessa, in chiaro, in diretta tv, anche su SportItalia (canale 60 del digitale terrestre) e per i residenti in Campania su PrimaTivvù (canale 17 del digitale terrestre).

Lazio-Avellino, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, in chiaro, anche su sslazio.it, sull'app ufficiale della S.S. Lazio, sul canale YouTube del club biancoceleste, su SportItalia.it e sul canale YouTube di PrimaTivvù. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.