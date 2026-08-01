Dove vedere Manchester City-Inter in tv? Dazn o Sky, orario
Amichevole di livello per l'Inter. I nerazzurri di Chivu, a Hong Kong, sede della tournée, affronteranno il Manchester City allenato da Maresca e con Donnarumma presente in porta. Non ci sarà, invece, il fresco ex Stones: il neo-acquisto interista sta infatti godendo degli ultimi giorni di vacanza.
Manchester City-Inter, l'orario
Il test match odierno Manchester City-Inter andrà in scena oggi, sabato 1 agosto, alle ore 13:30 ore italiane al Kai Tak Stadium di Hong Kongal.
Dove vedere Manchester City-Inter in diretta tv
L’amichevole sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Uno. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Manchester City-Inter, dove vederla in streaming
La partita sarà visibile live in streaming su DAZN, su Sky Go e Now. Le applicazioni mobili di Sky e DAZN sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Maresca e Chivu
MANCHESTER CITY (3-4-2-1): Donnarumma; Lewis, Khusanov, Reis; Mfuni, Nico Gonzalez, Echeverri, Foden, Mukasa, Savinho; Sangaré. Allenatore: Maresca.
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Mosconi. All. Chivu.
Amichevole di livello per l'Inter. I nerazzurri di Chivu, a Hong Kong, sede della tournée, affronteranno il Manchester City allenato da Maresca e con Donnarumma presente in porta. Non ci sarà, invece, il fresco ex Stones: il neo-acquisto interista sta infatti godendo degli ultimi giorni di vacanza.
Manchester City-Inter, l'orario
Il test match odierno Manchester City-Inter andrà in scena oggi, sabato 1 agosto, alle ore 13:30 ore italiane al Kai Tak Stadium di Hong Kongal.
Dove vedere Manchester City-Inter in diretta tv
L’amichevole sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Uno. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Manchester City-Inter, dove vederla in streaming
La partita sarà visibile live in streaming su DAZN, su Sky Go e Now. Le applicazioni mobili di Sky e DAZN sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.