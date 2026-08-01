Dove vedere Manchester City-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

Amichevole di livello per l'Inter . I nerazzurri di Chivu, a Hong Kong, sede della tournée, affronteranno il Manchester City allenato da Maresca e con Donnarumma presente in porta. Non ci sarà, invece, il fresco ex Stones : il neo-acquisto interista sta infatti godendo degli ultimi giorni di vacanza.

Manchester City-Inter, l'orario

Il test match odierno Manchester City-Inter andrà in scena oggi, sabato 1 agosto, alle ore 13:30 ore italiane al Kai Tak Stadium di Hong Kongal.

Dove vedere Manchester City-Inter in diretta tv

L’amichevole sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Uno. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Manchester City-Inter, dove vederla in streaming

La partita sarà visibile live in streaming su DAZN, su Sky Go e Now. Le applicazioni mobili di Sky e DAZN sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.