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Dove vedere Manchester City-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

Test di assoluto livello per la squadra di Chivu contro la squadra inglese guidata da Maresca e con Donnarumma in porta: scopri tutto ciò che c'è da sapere sull'amichevole odierna
TagsInterManchester CityAmichevole

Amichevole di livello per l'Inter. I nerazzurri di Chivu, a Hong Kong, sede della tournée, affronteranno il Manchester City allenato da Maresca e con Donnarumma presente in porta. Non ci sarà, invece, il fresco ex Stones: il neo-acquisto interista sta infatti godendo degli ultimi giorni di vacanza. 

Manchester City-Inter, l'orario

Il test match odierno Manchester City-Inter andrà in scena oggi, sabato 1 agosto, alle ore 13:30 ore italiane al Kai Tak Stadium di Hong Kongal.

Dove vedere Manchester City-Inter in diretta tv

L’amichevole sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Uno. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Manchester City-Inter, dove vederla in streaming

La partita sarà visibile live in streaming su DAZN, su Sky Go e Now. Le applicazioni mobili di Sky e DAZN sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Le probabili formazioni di Maresca e Chivu

MANCHESTER CITY (3-4-2-1): Donnarumma; Lewis, Khusanov, Reis; Mfuni, Nico Gonzalez, Echeverri, Foden, Mukasa, Savinho; Sangaré. Allenatore: Maresca.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Mosconi. All. Chivu.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Amichevole di livello per l'Inter. I nerazzurri di Chivu, a Hong Kong, sede della tournée, affronteranno il Manchester City allenato da Maresca e con Donnarumma presente in porta. Non ci sarà, invece, il fresco ex Stones: il neo-acquisto interista sta infatti godendo degli ultimi giorni di vacanza. 

Manchester City-Inter, l'orario

Il test match odierno Manchester City-Inter andrà in scena oggi, sabato 1 agosto, alle ore 13:30 ore italiane al Kai Tak Stadium di Hong Kongal.

Dove vedere Manchester City-Inter in diretta tv

L’amichevole sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Uno. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Manchester City-Inter, dove vederla in streaming

La partita sarà visibile live in streaming su DAZN, su Sky Go e Now. Le applicazioni mobili di Sky e DAZN sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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