Euro 2032 in Italia, candidate 13 città e 16 stadi: al via l'analisi tecnica

Prosegue il percorso di avvicinamento a Uefa Euro 2032 . La Figc ha annunciato di aver acquisito, entro il termine del 31 luglio, tutta la documentazione presentata dalle città interessate a ospitare il torneo, avviando così la fase di valutazione tecnica prevista dal processo di selezione. Sono 13 le città candidate – Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona – con un totale di 16 stadi coinvolti.

Euro 2032, cosa succede ora

Nei prossimi giorni la Federazione esaminerà i dossier per verificare il rispetto degli standard richiesti dalla Uefa sotto il profilo infrastrutturale, autorizzativo, finanziario e organizzativo, elementi indispensabili per l'idoneità degli impianti. La Figc ha inoltre ringraziato il Governo, le amministrazioni locali, le società sportive e tutti i soggetti coinvolti per la collaborazione, confermando che il confronto con i territori proseguirà nelle prossime settimane per perfezionare i dossier. L'obiettivo è individuare le sedi italiane da sottoporre ufficialmente alla Uefa entro il 1° ottobre, come previsto dal calendario del processo di selezione.