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Dove vedere Real Madrid-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario

Mourinho contro Grosso, scopri tutto ciò che c'è da sapere sull'amichevole odierna in programma in Austria: le probabili formazioni
TagsReal MadridFiorentina

Amichevole di prestigio per la Fiorentina. Dopo quella disputata contro il Watford, la squadra di Fabio Grosso in Austria affronterà il Real Madrid di José Mourinho. Un modo per i toscani di confrontarsi contro una delle migliori squadre al mondo. Inoltre, le due società in questa sessione di mercato hanno lavorato per il trasferimento in viola di Valdepenas, mentre adesso il sogno di Paratici è Mastantuono, in uscita proprio dal Real.

Real Madrid-Fiorentina, l'orario

Il test match Real Madrid-Fiorentina andrà in scena oggi, sabato 1 agosto, alle ore 20:30 al Worthersee Stadion di Klagenfurt, in Austria.

Dove vedere Real Madrid-Fiorentina in diretta tv

L’amichevole sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Real Madrid-Fiorentina, dove vederla in streaming

La partita sarà visibile live in streaming su DAZN. L'applicazione mobile di DAZN è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Le probabili formazioni di Mourinho e Grosso

REAL MADRID (4-2-3-1): Lunin; Alexander Arnold, Huijsen, Rivas, Carreras; Valverde, Camavinga; Mastantuono, Guler, Ciria; Endrick. Allenatore: Mourinho.

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodò, Dragusin, Viery, Ranieri; Ndour, Oulai, Fabbian; Atta, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Grosso.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Amichevole di prestigio per la Fiorentina. Dopo quella disputata contro il Watford, la squadra di Fabio Grosso in Austria affronterà il Real Madrid di José Mourinho. Un modo per i toscani di confrontarsi contro una delle migliori squadre al mondo. Inoltre, le due società in questa sessione di mercato hanno lavorato per il trasferimento in viola di Valdepenas, mentre adesso il sogno di Paratici è Mastantuono, in uscita proprio dal Real.

Real Madrid-Fiorentina, l'orario

Il test match Real Madrid-Fiorentina andrà in scena oggi, sabato 1 agosto, alle ore 20:30 al Worthersee Stadion di Klagenfurt, in Austria.

Dove vedere Real Madrid-Fiorentina in diretta tv

L’amichevole sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Real Madrid-Fiorentina, dove vederla in streaming

La partita sarà visibile live in streaming su DAZN. L'applicazione mobile di DAZN è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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