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sabato 1 agosto 2026
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Real Madrid
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    Fiorentina
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      0 - 0
      11' 1° tempo
      Amichevoli - 01.08.2026
      Sportpark Klagenfurt

      Arbitro Julian Weinberger
      TabellinoCalendarioClassifiche
      Real Madrid
      0 - 0
      11' 1° tempo
      Fiorentina

      Real Madrid-Fiorentina diretta: segui l'amichevole tra Mourinho e Grosso LIVE

      Amichevole di lusso per la Viola: a Klagenfurt, Atta e compagni sfidano i Blancos. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale
      5 min
      TagsReal MadridFiorentinaAmichevole
      Aggiorna

      KLAGENFURT (AUSTRIA) - Amichevole di lusso per la Fiorentina di mister Fabio Grosso. Dopo la vittoriosa trasferta londinese contro il Watford, i Viola affrontano in Austria il Real Madrid di José Mourinho. Un modo, per i toscani, per preparare al meglio la stagione 2026/27 e confrontarsi con una delle migliori squadre al mondo. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.

      18:08

      5' - Il Real fa la partita, la Fiorentina prova a pungere in ripartenza. Ci prova Alexander-Arnold

      Come prevedibile sono i Blancos a gestire il possesso del pallone. La Viola di Grosso prova però a emergere dall'aggressività dei Blancos con alcune buone ripartenze, neutralizzate dalla retroguardia del Real. Al 4' prima conclusione dei Blancos con Alexander-Arrnold: palla abbondantemente a lato.

      18:03

      +++ 1' - Inizia Real Madrid-Fiorentina +++

      Si parte a Klagenfurt: il primo pallone del match lo muove la formazione di Mourinho.

      Poco prima, commovente minuto di raccoglimento per Franco Baresi: lungo applauso del pubblico, in piedi per rendere omaggio alla leggenda del Milan, scomparso ieri all'età di 66 anni.

      17:58

      Real Madrid e Fiorentina in campo

      Blancos e Viola entrano sul terreno di gioco, accolti dagli applausi del pubblico.

      17:50

      Fiorentina, c’è Pellegrino se Kean sarà ceduto

      Calciomercato sempre molto vivace in casa Viola con un possibile avvicendamento in attacco: APPROFONDISCI

      17:40

      Fiorentina in campo per il riscaldamento

      La Viola scende in campo per il riscaldamento. Venti minuti di attesa e poi si alzerà il sipario sull'amichevole con il Real Madrid.

      17:35

      Real Madrid-Fiorentina, i precedenti

      Tre i confronti diretti tra i Blancos e i Viola: spagnoli avanti per due successi a uno. L'ultimo confronto risale al 2017: il Real vinse 2-1.

      17:30

      Mastantuono chiede al Real di partire: la Fiorentina in pole

      Da Madrid arrivano segnali: «Vado in Italia» ha detto a Mou. Avance Viola. Paratici dovrà anche battere la concorrenza di Milan e Napoli. LEGGI TUTTO

      17:20

      Real Madrid-Fiorentina, le formazioni ufficiali

      REAL MADRID (4-2-3-1): Lunin; Alexander-Arnold, Martinez, Rivas, Carreras; Valverde, Camavinga; Dumfries, Guler, Ciria; Endrick. All. Mourinho.

      FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Ranieri; Oulai, Ndour, Mandragora; Atta; Piccoli, Gudmundsson. All. Grosso.

      17:10

      Fiorentina, ecco la nuova maglia del centenario: richiamo all'arte e alla città

      Cambio sponsor tecnico con Joma, che ha siglato con il club viola un contratto di 4 anni. Il brand ambassador è David De Gea, gli altri testimonial sono Fagioli, Ndour, Mandragora e Ranieri.

      17:00

      Real Madrid-Fiorentina, l'orario

      Il test match tra Blancos e Viola andrà in scena oggi, sabato 1° agosto, alle ore 18 al 'Worthersee Stadion' di Klagenfurt, in Austria.

      Worthersee Stadion, Klagenfurt (Austria)

       

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