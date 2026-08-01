Real Madrid-Fiorentina diretta: segui l'amichevole tra Mourinho e Grosso LIVE

18:08

5' - Il Real fa la partita, la Fiorentina prova a pungere in ripartenza. Ci prova Alexander-Arnold

Come prevedibile sono i Blancos a gestire il possesso del pallone. La Viola di Grosso prova però a emergere dall'aggressività dei Blancos con alcune buone ripartenze, neutralizzate dalla retroguardia del Real. Al 4' prima conclusione dei Blancos con Alexander-Arrnold: palla abbondantemente a lato.

18:03

+++ 1' - Inizia Real Madrid-Fiorentina +++

Si parte a Klagenfurt: il primo pallone del match lo muove la formazione di Mourinho.

Poco prima, commovente minuto di raccoglimento per Franco Baresi: lungo applauso del pubblico, in piedi per rendere omaggio alla leggenda del Milan, scomparso ieri all'età di 66 anni.

17:58

Real Madrid e Fiorentina in campo

Blancos e Viola entrano sul terreno di gioco, accolti dagli applausi del pubblico.

17:50

Fiorentina, c’è Pellegrino se Kean sarà ceduto

Calciomercato sempre molto vivace in casa Viola con un possibile avvicendamento in attacco: APPROFONDISCI

17:40

Fiorentina in campo per il riscaldamento

La Viola scende in campo per il riscaldamento. Venti minuti di attesa e poi si alzerà il sipario sull'amichevole con il Real Madrid.

17:35

Real Madrid-Fiorentina, i precedenti

Tre i confronti diretti tra i Blancos e i Viola: spagnoli avanti per due successi a uno. L'ultimo confronto risale al 2017: il Real vinse 2-1.

17:30

Mastantuono chiede al Real di partire: la Fiorentina in pole

Da Madrid arrivano segnali: «Vado in Italia» ha detto a Mou. Avance Viola. Paratici dovrà anche battere la concorrenza di Milan e Napoli. LEGGI TUTTO

17:20

Real Madrid-Fiorentina, le formazioni ufficiali

REAL MADRID (4-2-3-1): Lunin; Alexander-Arnold, Martinez, Rivas, Carreras; Valverde, Camavinga; Dumfries, Guler, Ciria; Endrick. All. Mourinho.

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Ranieri; Oulai, Ndour, Mandragora; Atta; Piccoli, Gudmundsson. All. Grosso.

17:10

Fiorentina, ecco la nuova maglia del centenario: richiamo all'arte e alla città

Cambio sponsor tecnico con Joma, che ha siglato con il club viola un contratto di 4 anni. Il brand ambassador è David De Gea, gli altri testimonial sono Fagioli, Ndour, Mandragora e Ranieri.

17:00

Real Madrid-Fiorentina, l'orario

Il test match tra Blancos e Viola andrà in scena oggi, sabato 1° agosto, alle ore 18 al 'Worthersee Stadion' di Klagenfurt, in Austria.

Worthersee Stadion, Klagenfurt (Austria)