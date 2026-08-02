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domenica 2 agosto 2026
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Dove vedere Ascoli-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sull'amichevole tra i bianconeri di Tomei e i biancocelesti di Gattuso
3 min
TagsLazioascoli

Dopo il 3-1 alla Primavera biancoceleste, il 6-0 alla Civita Castellana e il 6-3 all'Avellino (nella gara disputata ieri), torna in campo la Lazio di Gattuso. I biancocelesti lo faranno scende di nuovo in campo per sfidare un'altra squadra di Serie B, l'Ascoli di Tomei, neopromossi dopo aver vinto i playoff di Serie C battendo in finale l'Union Brescia.

Ascoli-Lazio, l'orario

L'amichevole tra Ascoli e Lazio è in programma oggi, domenica 2 agosto, alle 20:45, allo stadio Cino e Lillo Del Duca. Quindi, il 5 agosto ci sarà la sfida all'Ostiamare allo stadio Mirko Fersini (mercoledì 5 agosto, ore 18), e al Frosinone, allo Stirpe, domenica 9 agosto: calcio d'inizio alle 20:45.

Dove vedere Ascoli-Lazio in diretta tv

Ascoli-Lazio sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. 

Ascoli-Lazio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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