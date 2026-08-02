Retroscena Infantino: "Stipendio da 30 milioni dopo la vendita dei diritti dei Mondiali!"

Una ritirata con perdite si direbbe in gergo militare quella del presidente della Fifa, Gianni Infantino . Che dopo aver paventato la 'privatizzazione' del calcio , ha dovuto innestare frettolosamente la retromarcia, per non finire travolto dalle contumelie e la rabbia di chi al pallone ancora vuol bene, pur riconoscendone il lato oscuro, fatto di alta finanza e lauti guadagni. Secondo quanto rivelato dal quotidiano britannico 'Times' , infatti, il dietrofront è costato carissimo al numero 1 della federcalcio mondiale.

Uno stipendio da nababbo per svendere il calcio

Trenta milioni di euro. Più bonus. Non è un buco di bilancio, ma lo stipendio che Infantino si sarebbe accreditato se non avesse trovato opposizione al suo 'diabolico' piano Fifa Forward Enterprise. Ne è certo il 'Times', che spiega come il presidente della Fifa aveva concepito l'idea di vendere il 20% dei diritti dei Mondiali attraverso la sua controllata FIFA Forward Enterprise. Un affare che avrebbe fruttato all'organizzazione circa 3,65 miliardi di euro.