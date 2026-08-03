La Uefa minaccia una causa legale contro Infantino, vuole le dimissioni: Montagliani (Concacaf) possibile sostituto

La Uefa non si ferma e adesso minaccia azioni legali contro Gianni Infantino (e non solo) per il fallito piano di vendita dei diritti dei Mondiali. L’organo di governo del calcio europeo ha inviato una lettera avvertendo tutti di star valutando attivamente azioni legali. Infantino, come è noto, ha abbandonato sabato il progetto di cedere le quote dei Mondiali e di altri eventi a investitori privati, dopo una forte opposizione guidata dalla Uefa. Quest’ultima aveva minacciato il boicottaggio del torneo da parte dei suoi 55 membri e ora punta anche a rimuovere Infantino dall’incarico.