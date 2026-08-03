Sassuolo-Celta Vigo: guarda l'amichevole in diretta streaming sul canale YouTube del Corriere dello Sport

Una grande serata di calcio internazionale allo Stadio Ricci di Sassuolo che sarà il palcoscenico della gara amichevole tra Sassuolo e Celta Vigo in programma mercoledì 5 agosto, alle ore 20:00. La squadra di Alberto Aquilani tornerà ad affrontare gli spagnoli di Giráldez dieci anni dopo il Trofeo Tim 2016, vinto proprio dai celesti. In occasione dell'amichevole di lusso che il Corriere dello Sport trasmetterà in diretta esclusiva gratuita sul proprio canale YouTube. Un appuntamento imperdibile, a poche settimane dal via del campionato di Serie A e a dieci giorni dal fischio d'inizio della Liga.