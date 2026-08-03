La Ternana riparte da Felleca: "Dobbiamo tornare in alto senza aggravare i costi e il bilancio"

Felleca: "Dobbiamo riportare in alto la Ternana senza aggravare i costi e il bilancio"

L'imprenditore sardo ha confermato la volontà di rilanciare la società seguendo un modello gestionale già sperimentato con successo in passato, affiancato da uomini di fiducia come Ninni Corda, destinato a entrare nell'organigramma del club con un ruolo ancora da definire, mentre resta da chiarire anche l'eventuale coinvolgimento di Gaetano Tedeschi. Felleca ha spiegato di aver scelto di entrare ora nel progetto rossoverde perché convinto di poter incidere concretamente sul futuro della società. "Il primo obiettivo sarà quello di ricompattare l’ambiente, conoscere la città e fargli sposare il progetto. Dobbiamo riportare in alto la Ternana senza aggravare i costi e il bilancio", ha dichiarato.

"Con Bandecchi siamo già d'accordo"

Il nuovo presidente ha poi parlato del rapporto con l'attuale proprietario del club Stefano Bandecchi, sottolineando come tra le parti ci sia piena sintonia: "Di Stefano Bandecchi posso parlare solo che bene, con lui siamo già d’accordo. Come sapete ero già interessato ad entrare in società mesi fa, poi ho fatto un passo indietro quando è arrivato Fedeli: a me non piace fare la comparsa o vedere solo le partite dalla tribuna. Chi mi conosce sa bene che a me piace decidere e, si sa, nel calcio in due si è già troppi. Ora invece ci sono le condizioni per poter fare bene".