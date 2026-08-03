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lunedì 3 agosto 2026
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Walter Sabatini riparte dalla Serie D: "L'etrusco residuale" è tornato

L'ex direttore sportivo della Roma è stato scelto per un ruolo istituzionale in un club storico appena retrocesso
2 min
TagsWalter SabatiniPro Patriaserie D

Walter Sabatini riparte dalla Pro Patria. Si tratta di un ritorno: l'esperto dirigente torna in biancoblù a distanza di oltre quarant'anni, dopo aver vestito la maglia dei lombardi nella stagione 1983/84, da giocatore, prima di ritirarsi.

Sabatini alla Pro Patria: che ruolo ricoprira?

Sabatini ricoprirà un ruolo istituzionale nel club, che ripartirà dalla Serie D dopo la retrocessione della scorsa stagione. A distanza di poco più di due anni dall'ultima avventura alla Salernitana, rieccolo. Riecco "l'etrusco residuale", come si definì nel corso della conferenza stampa di addio alla Roma, nel 2016. Ad annunciare l'accordo è stata proprio la Pro Patria, sui social, con un video dove Sabatini viene presentato con tre aggettivi: autorevole, onesto, visionario.

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