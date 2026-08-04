Addio Baresi, l'ultimo saluto a Milano: come vedere i funerali in diretta

È il giorno dell’ultimo saluto a Franco Baresi, morto lo scorso 31 luglio a 66 anni . Milano, il Milan e l'intero mondo del calcio si apprestano a stringersi attorno alla leggenda del calcio mondiale e alla sua famiglia. Ci saranno davvero tutti per ricordarlo. Prevista una coreografia. Sui maxischermi saranno proiettate le sue immagini. La società rossonera sta, intanto, valutando iniziative quali l’intitolazione della Curva Sud di San Siro e del futuro stadio del club.

Funerali Baresi, l'orario

I funerali di Franco Baresi sono in programma oggi, martedì 4 agosto, alle 11, nella Basilica di Sant’Ambrogio dove sono attesi familiari, amici, tifosi e personalità del mondo dello sport, oltre alle delegazioni di club italiani e internazionali. Il Milan sarà rappresentato dall'attuale proprietario Cardinale, dal presidente Scaroni, dall'ad Calvelli e dai dipendenti di Casa Milan, Milanello e Vismara. Per la squadra saranno presenti Pulisic e Gimenez, che sono volati con i compagni di squadra a Perth, in Australia, dove i rossoneri si apprestano a sfidare l'Inter in amichevole col lutto al braccio osservando un minuto di silenzio prima del calcio d'inizio. Tra gli ex rossoneri sono attesi, tra gli altri, Van Basten, Maldini, Savicevic, Albertini, Rossi, Zambrotta, Massaro, Evani, Donadoni e Virdis.

Dove vedere in funerali di Baresi in diretta tv

I funerali di Franco Baresi saranno trasmessi in diretta tv su su Rete 4. Il Comune di Milano parteciperà all'ultimo saluto del leggendario ex difensore, capitano del Milan e della Nazionale, con il lutto cittadino nel giorno delle esequie: bandiere a mezz’asta all'esterno degli edifici pubblici.

Funerali Baresi, dove vederli in streaming

I funerali di Franco Bresi saranno trasmessi in diretta streaming attivo su Mediaset Infinity. È possibile usufruire del servizio collegandosi al sito internet mediasetinfinity.mediaset.it o scaricando l'app dedicata gratuitamente sui propri dispositivi mobili ed effettuando l'accesso previa registrazione.

Potrete seguire la webcronaca testuale dei funerali di Franco Baresi anche n diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.