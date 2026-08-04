Funerali Baresi diretta: segui l'ultimo saluto a Milano LIVE

Il calcio italiano e Milano si stringono per l'ultimo saluto a Franco Baresi , morto all'età di 66 anni. La città, con Beppe Sala che ha annunciato il lutto cittadino, si prepara ad abbracciare la leggenda rossonera e della Nazionale, con tantissime persone attese dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio , dove alle ore 11 saranno svolti i funerali. Attese anche tante delegazioni e ex compagni . Segui la diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

11:18

Dida: "Baresi merita tutto questo"

"Merita tutto questo, nel mondo del calcio nessuno è stato come lui. Parlava poco ma si faceva sentire, e questo è importante". Così Nelson Dida ai microfoni di Sky, rispondendo allo straordinario affetto dimostrato dai tifosi rossoneri in questa giornata.

11:13

La prima lettura sarà di Beppe Bergomi

Sarà proprio il rivale di sempre Beppe Bergomi a fare la prima lettura della funzione.

11:03

Il feretro viene portato dentro la Basilica

Dopo alcuni emozionanti minuti vicino ai suoi tifosi, tra cori e applausi, il feretro di Franco Baresi viene portato all'interno della Basilica Sant'Ambrogio.

10:58

Arriva il feretro tra i cori dei tifosi

"Un capitano, c'è solo un capitano!", questo il coro fortissimo cantato dai tifosi ad accompagnare l'arrivo del feretro.

10:55

Applausi per Bergomi, fischi per Sala

Presente anche l’ex direttore sportivo rossonero Igli Tare, il presidente dell’Inter Beppe Marotta e anche Beppe Bergomi, che riceve gli applausi dei tifosi rossoneri. Fischi, invece, per il sindaco di Milano, Beppe Sala.

10:51

Dieci minuti all'inizio dei funerali

La Basilica si è riempita di personalità del calcio e dello sport, fuori ci sono migliaia di tifosi: scene bellissime a Milano, che tra pochi minuti darà l'ultimo saluto a Franco Baresi.

10:47

Arrivati anche Baggio e Ranieri

Presente Claudio Ranieri in rappresentanza della Nazionale, poco dopo anche Roberto Baggio per rendere omaggio all'ex compagno.

10:46

Fischi all'arrivo di Cardinale e Scaloni

Arrivano nella Basilica anche il proprietario Gerry Cardinale e il presidente Paolo Scaroni, accolti però dai fischi dei tifosi.

10:43

Galli si emoziona ricordando Baresi

"Conoscete tutti le imprese sportive di Franco Baresi, sapete cosa ha fatto e il segno che ha lasciato. Ricordo la finale di Champions vinta a Barcellona. Non c'era un cerimoniale con fuochi d'artificio. Il presidente Uefa dava la Coppa e basta. Quando l'ha presa, io l'ho sollevato ed ho una foto di quel momento. Era felice perché dopo tante sofferenze col Milan lo aveva riportato dove meritava. Era orgoglioso di aver restituito ai 95 mila tifosi che erano andati a Barcellona, una gioia grande". Così l'ex campione rossonero Giovanni Galli all'ingresso della Basilica di Sant'Ambrogio a Milano.

10:40

Tantissimi ex Milan stanno arrivando nella Basilica

Arrivano anche Ambrosini, Seedorf e Costacurta. Non c'è la squadra del Milan attuale, ma ci sono tantissimi ex rossoneri.

10:38

Aldo Serena: "Non nascono spesso persone come Baresi"

"Ho giocato con lui quando ha avuto la fascia di capitano per la prima volta ed era un esempio e un campione. A 22 anni era maturo, non ne nascono spesso di persone così". Questo il ricordo dell'ex attaccante del Milan Aldo Serena al suo arrivo alla basilica di Sant'Ambrogio a Milano.

10:35

Ovazione per Maldini e Van Basten

Insieme a Paolo Maldini arriva anche Marco Van Basten. Per i due c'è un'ovazione mentre fanno il loro ingresso nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Con i due ex campioni rossoneri anche Mauro Tassotti e Pietro Paolo Virdis.

10:31

Galli il primo ad arrivare, poi Montolivo, Massaro e Maldini

Stanno arrivando tutti gli ex compagni storici del campione rossonero: Filippo Galli il primo a presentarsi, poi è il turno di Daniele Massaro e Paolo Maldini. Tra i primi ad arrivare anche Riccardo Montolivo.

10:14

Ci saranno Cardinale, Pulisic e Gimenez

La squadra rossonera non prenderà parte ai funerali, ma ci sarà il presidente Cardinale, con tutta la dirigenza rossonera, e anche Gimenez e Pulisic, rimasti a Milanello dopo essere rientrati dai Mondiali.

10:11

Il Milan non sarà ai funerali, Amorim risponde alle polemiche

"Io non so cosa succederà in futuro dal punto di vista dei risultati. Non posso controllarlo né promettere niente. Ma porteremo avanti l'eredità di Franco Baresi. Oggi non siamo al suo funerale perché siamo qua, ma avvertiamo anche noi la tristezza in tutto il nostro club è lì e ci sono le persone del Milan. E se oggi poteste chiedere a Franco se avremmo dovuto interrompere la nostra preparazione per andare al suo funerale, penso di poter garantire che avrebbe preferito che continuassimo a fare il nostro lavoro, a difendere il club". Così Ruben Amorim, parlando delle polemiche sull'assenza della squadra, impegnata nella tournée australiana, ai funerali dello storico capitano Franco Baresi.

10:08

Già in tantissimi in attesa dei funerali di Baresi

Migliaia di persone per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. La bandiera rossonera con il 6, che ha sempre capeggiato in Curva Sud, sventola ad un'ora dall'inizio dei funerali, accompagnata dall'applauso dei tifosi e dai cori 'c'è solo un capitano'. Tante le maglie rossonere storiche, tutte con il 6 sulla schiena.

10:07

"Baresi leggenda": l'emozionante striscione davanti alla Basilica

"Baresi leggenda immortale inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare ciao capitano". Questo lo striscione apparso su un balcone del palazzo di fronte alla basilica di Sant'Ambrogio, a Milano. Al momento ci sono oltre un migliaio di tifosi della Curva Sud, che si sono radunati in attesa dei funerali dello storico capitano del Milan. In piazza è stata issata una grande bandiera con i colori sociali e la scritta 'Baresi 6'. Molti hanno indossato la maglia rossonera con il numero 6, ritirato dal club dopo l'addio al calcio di Baresi e mai più assegnato ad altri calciatori.

10:00

L'ultimo saluto a Baresi: ecco come vederlo

È il giorno dell’ultimo saluto a Franco Baresi: ecco come vederlo in diretta, tv o streaming. LEGGI TUTTO

Basilica di Sant'Ambrogio - Milano